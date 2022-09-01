Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом поручил разработать президент

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с ежегодным Посланием народу страны, в котором отметил важность борьбы с наркобизнесом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз.

Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом", - заявил президент.

Он отметил, что с учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер.

Президент поручил разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Также президент объявил амнистию для участников январских событий и заявил об обновлении состава судей, которое предстоит Казахстану. Кроме того, Токаев предложил ужесточить наказание за домашнее насилие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985698-kompleksnyy-plan-po-borbe-s-narkomaniey-i-narkobiznesom-poruchil-razrabotat-prezident/