Токаев: Казахстан - важный сухопутный коридор в нынешней геополитической ситуации

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с ежегодным Посланием народу страны. В своей речи он заявил о необходимости для Казахстана стать транспортным мировым узлом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Следующая задача – увеличить транзитный потенциал страны. Казахстан является очень важным сухопутным коридором между Азией и Европой в нынешней геополитической ситуации.

Мы должны в полной мере воспользоваться этой возможностью и стать транспортным узлом мирового значения", - сообщил президент.

По его словам, наша страна приступила к реализации крупных проектов в этой области. В частности, в Актау создается контейнерный хаб. Развивается транскаспийский коридор.

"К этим работам привлечены лучшие мировые логистические компании. Компания «Қазақстан теміржолы» будет реорганизована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию", - резюмировал глава государства.

Также президент поручил упростить законодательство для привлечения инвестиций в разработку недр и изменить систему госзакупок. Он отметил, что серьезной проблемой для отечественного бизнеса остается нехватка кредитных ресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985674-tokaev-kazahstan-vazhnyy-suhoputnyy-koridor-v-nyneshney-geopoliticheskoy-situatsii/