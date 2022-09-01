Токаев: Центры таможенного оформления должны работать по принципу "одного окна"

Иллюстративное фото: Погранслужба КНБ РК

Во время выступления с посланием на совместном заседании палат парламента президент Токаев высказался о таможенных проверках, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране стало "слишком много проверяющих".

"Следующая проблема – слишком много инспекторов. Известно, что они имеют негативное влияние. Поэтому необходимо внедрить комплексный подход к таможенному контролю на границе.

Центры таможенного оформления должны работать по принципу "одного окна", – заявил президент.

Отметим, во время выступления Токаев негативно высказался о работе правительства и пригрозил кабмину "кадровыми решениями".

Кроме того, глава государства предложил провести внеочередные выборы президента уже этой осенью, а в следующем году – выборы депутатов мажилиса и маслихатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985604-tokaev-tsentry-tamozhennogo-oformleniya-dolzhny-rabotat-po-printsipu-odnogo-okna/