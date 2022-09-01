Токаев поручил установить пенсионный возраст для женщин на уровне 61 год

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня во время выступления с ежегодным Посланием народу сообщил о том, что возраст выхода на пенсию для женщин будет установлен на уровне 61 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время послания он сообщил, что планка пенсионного возраста для женщин будет зафиксирована на уровне 61 год.

"Учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда", - сказал президент.

Отметим, в 2022 году планка пенсионного возраста находится на уровне 60,5 лет.

Во время Послания сообщалось, что размер минимальной заработной платы вырастет в Казахстане, а половину от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда будут перечислять на счета детей. Также Токаев рассказал, как планирует улучшить здоровье нации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985688-tokaev-dal-poruchenie-poruchil-ustanovit-pensionnyy-vozrast-dlya-zhenschin-na-urovne-61-god/