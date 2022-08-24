Премьер Смаилов: АЗС, которые "балуются", будем наказывать

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета отечественных предпринимателей, на котором были рассмотрены вопросы развития агропромышленного комплекса, сообщается на официальном сайте главы правительства.

– Выступая с докладом, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в настоящее время разработаны новые подходы по реформированию системы субсидирования АПК. Эти подходы предусматривают упрощение процедур, оптимизацию существующих направлений и внедрение новых видов субсидий, стимулирование использования инноваций и развитие кооперации на селе.

Отмечается, что по всем направлениям субсидирования планируется ввести инструменты контроля и встречные обязательства для получателей государственных средств.

Премьер-министр отметил, что в рамках пакета поправок нужно предусмотреть обязательство по продаже части продукции на внутреннем рынке.

"Мы наблюдаем ситуацию, когда некоторые сельхозтоваропроизводители получают субсидии, а потом всю продукцию отправляют на экспорт. Получается, что мы остаемся с нехваткой по некоторым позициям, а это провоцирует рост цен. Поэтому часть продукции должна реализовываться на внутреннем рынке. Это нужно определить на основе объемов производства и потребления", – заявил Алихан Смаилов.

Данную меру он поручил проработать профильному ведомству.

Еще один проблемный вопрос на заседании поднял учредитель ТОО "DALA-FRUIT.KZ" Болатбек Нажметдинулы. Он отметил, что в регионах местные АЗС предпочитают заправлять дизельным топливом транзитный транспорт, тогда как отечественные машины, для которых предусмотрена сниженная цена, остаются без топлива.

"Новая система оплаты введена с понедельника. Сейчас те АЗС, которые "балуются", мы будем наказывать, вплоть до отзыва лицензии. В ближайшее время этот вопрос будет отрегулирован", – подчеркнул премьер-министр.

На днях глава Минэнерго рассказал, почему в некоторых регионах сложно купить дизтопливо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984639-premer-smailov-azs-kotorye-baluyutsya-budem-nakazyvat/