Почему в регионах Казахстана сложно купить дизтопливо, рассказали в Минэнерго

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минэнерго на заседании правительства рассказал, почему в некоторых регионах сложно купить дизтопливо, хотя НПЗ вырабатывают его в достаточном количестве, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, доставка дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям с нефтеперерабатывающих заводов осуществляется на приоритетной основе.

"Министерством ведется постоянный мониторинг отгрузок. Цена для сельхозтоваропроизводителей по согласованию с ресурсодержателями определена на уровне 222 тысяч тенге за 1 тонну, или 184 тенге за 1 литр. С учетом доставки и хранения цены для сельхозтоваропроизводителей ниже розничных на 15-25% в зависимости от региона", – сообщил министр.

Он добавил, что по дизельному топливу есть ограничения в реализации топлива – переход на отпуск топлива по талонам и картам, установление лимитов.

"В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве. Как я отметил, запасы на НПЗ составляют порядка 50 тысяч тонн, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве поставляются порожние вагон-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки.

В связи с этим необходима скоординированная и слаженная работа всех звеньев логистической цепочки – НПЗ РК, КМГ, КТЖ, также госорганов", – отметил Акчулаков.

Он напомнил, что 22 августа вступил в силу приказ "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов" в новой редакции.

Согласно приказу, цены будут дифференцированы:

при наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр;

для грузового транспорта при наличии водительского удостоверения и техпаспорта лимит в сутки будет 300 литров;

остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984381-pochemu-v-regionah-kazahstana-slozhno-kupit-diztoplivo-rasskazali-v-minenergo/