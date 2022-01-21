Токаев: Интересы государства для меня важнее добрых отношений с кем-либо

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с представителями бизнеса в Нур-Султане высказался о проблемах в секторе госзакупок и дал месяц на то, чтобы разобраться с ними, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал, что госзакупки - это огромный ресурс, которым нужно пользоваться правильно. По его словам, в Казахстане все еще велика доля закупок, совершаемых неконкурентным способом, упор делается исключительно на ценовой параметр.

Качество закупаемых товаров и услуг отодвигается на второй план. Это лишает казахстанских поставщиков шанса начать производство. Нет жесткого фильтра для компаний-однодневок, выдающих импортную продукцию за казахстанскую.

"Эти проблемы требуется срочно решить. Особое внимание нужно обратить на закупки фонда "Самрук Казына". Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены – с этими факторами надо срочно разобраться. Уже дальше некуда. Даю месяц. Причем, в последний раз. Не будет решения - последуют жесткие меры.

Я надеюсь, все убедились , что формула "Платон мне друг, но истина дороже" для меня имеет ключевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интересы государства для меня выше добрых личных отношений с кем-либо. Если так нужно для государства, то я готов принимать сложные решения", - сказал президент РК.

Он добавил, что сейчас нужны предметные предложения бизнеса, чтобы решить проблемы закупок и найти оптимальный баланс между качеством и ценой, необходимостью поддержать бизнес и требованием производительности.

Ранее во время этой встречи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что у половины населения Казахстана доход не превышает 50 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952338-tokaev-interesy-gosudarstva-dlya-menya-vazhnee-dobryh-otnosheniy-s-kem-libo/