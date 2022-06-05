Избирательные участки открылись еще в четырех странах Азии

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Избирательные участки для казахстанцев, живущих за рубежом и желающих проголосовать на референдуме, открыли еще в четырех странах Центральной Азии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Referendum2022.kz.

Как говорится в сообщении, принять участие в голосовании на референдуме могут казахстанцы, живущие в Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане.

На данный момент уже открыты избирательные участки в Бишкеке, Ташкенте, Ашхабаде и Душанбе.

Напомним, что сегодня в Казахстане проходит референдум по поправкам в Конституцию. Все желающие могут отдать свой голос на более чем 10 тыс. участков.

Премьер-министр Алихан Смаилов одним из первых прибыл на участок и проголосовал на референдуме.

На данный момент к голосованию приступили все избирательные участки в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1972567-izbiratelnye-uchastki-otkrylis-esche-v-chetyreh-stranah-azii/