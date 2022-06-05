Как найти свой участок для голосования на референдуме
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Сегодня, 5 июня, в Казахстане проходит референдум по поправкам в Конституцию страны. Все граждане, желающие проголосовать, могут узнать свой избирательный участок несколькими путями. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Referendum2022.kz.
Прежде всего, свой участок можно найти по ИИН на специальных трех ресурсах:
В строке "Регион" доступны города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также все области страны. Нужно ввести свои данные, после чего в результатах поиска появится таблица с номером избирательного участка и его адресом.
Также есть несколько дополнительных способов узнать свой избирательный участок:
- в Нур-Султане:
- сайт referendum.astana.kz;
- чат-бот в Telegram @ns_referendum_bot;
- приложение SmartAstana на Android и iOS. Там нужно будет зайти в раздел "Городские услуги";
- контакт-центр iKomek по телефону 109.
- в Алматы:
- сайт mapalmaty.kz/spisok;
- чат-бот в Telegram @ReferendumAlmaty2022Bot;
- контакт-центр по телефону: +7 (727) 338-45-45.
Кроме того, найти свой участок можно через приложения банков второго уровня.
Напомним, что сегодня в стране проходит референдум по поправкам в Конституцию Казахстана. Первые казахстанцы уже отдали свои голоса на участках в Токио, Сеуле и Шанхае.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972560-kak-nayti-svoy-uchastok-dlya-golosovaniya-na-referendume/