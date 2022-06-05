Как найти свой участок для голосования на референдуме

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Сегодня, 5 июня, в Казахстане проходит референдум по поправкам в Конституцию страны. Все граждане, желающие проголосовать, могут узнать свой избирательный участок несколькими путями. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Referendum2022.kz.

Прежде всего, свой участок можно найти по ИИН на специальных трех ресурсах:

В строке "Регион" доступны города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также все области страны. Нужно ввести свои данные, после чего в результатах поиска появится таблица с номером избирательного участка и его адресом.

Также есть несколько дополнительных способов узнать свой избирательный участок:

в Нур-Султане:

сайт referendum.astana.kz; чат-бот в Telegram @ns_referendum_bot; приложение SmartAstana на Android и iOS. Там нужно будет зайти в раздел "Городские услуги"; контакт-центр iKomek по телефону 109.

в Алматы:

сайт mapalmaty.kz/spisok; чат-бот в Telegram @ReferendumAlmaty2022Bot; контакт-центр по телефону: +7 (727) 338-45-45.

Кроме того, найти свой участок можно через приложения банков второго уровня.

Напомним, что сегодня в стране проходит референдум по поправкам в Конституцию Казахстана. Первые казахстанцы уже отдали свои голоса на участках в Токио, Сеуле и Шанхае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972560-kak-nayti-svoy-uchastok-dlya-golosovaniya-na-referendume/