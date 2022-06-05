Референдум по поправкам в Конституцию: к голосованию приступили все участки в Казахстане

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Секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман на брифинге сообщил, что к этому часу к голосованию приступили все участки референдума Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

"По состоянию на 08:00, согласно тем данным, которые мы в режиме онлайн получаем от наших комиссий в областях, а также городах Алматы, Шымкент и Нур-Султан, к голосованию приступили все 9947 участков Республики Казахстан, а также 17 участков при дипломатических представительствах нашей страны в 15 иностранных государствах", - сообщил Мухтар Ерман.

Еще 48 участков за рубежом, добавил спикер, приступят к своей работе в соответствии с тем временем, которое соответствует их часовому поясу.

"Таким образом, в настоящее время голосование проходит на 9964 участках референдума", - резюмировал Мухтар Ерман.

Отметим, всего голосование пройдет на более чем 10 тыс. избирательных участков. Как найти свой участок голосования, читайте здесь.

Напомним, на референдуме уже проголосовал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилова, свои голоса отдали также казахстанцы, проживающие в Японии и Южной Корее.

Между тем руководитель секретариата совета миссии наблюдателей от СНГ отметил, что с утра казахстанцы показывают хорошую активность в голосовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972568-referendum-po-popravkam-v-konstitutsiyu-k-golosovaniyu-pristupili-vse-uchastki/