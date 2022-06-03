Находящиеся в Украине казахстанцы смогут проголосовать на референдуме из Польши

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Посол по особым поручениям Жалгас Адильбаев в кулуарах Центральной комиссии референдума (ЦКР) прокомментировал вопрос о том, как будут голосовать за поправки в Конституцию казахстанцы, находящиеся в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

Жалгас Адильбаев сообщил, что все казахстанцы были вовремя вывезены на родину.

"Если там кто-то остался, или туристы, они могут проголосовать в Варшаве (столице Польши – прим. ред.). Они могут приехать – посольство их заранее проинформировало, с ними поддерживается связь – в Варшаву и там проголосовать. На территории Украины участков для голосования не будет", – отметил он.

В Варшаве, добавил спикер, будут голосовать и сотрудники посольства Казахстана в Украине.

"Посольство же работает, у них есть семьи, взрослые дети, которые там учатся", – пояснил Адильбаев.

Напомним, что в воскресенье, 5 июня, в Казахстане пройдет референдум по поправкам в Конституцию. В связи с этим представители Генпрокуратуры обратилась к казахстанцам.

Ознакомиться подробнее с правилами проведения голосования на референдуме можно здесь, а прочитать подробнее, какие именно изменения предлагается внести в Конституцию, – здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1972417-smogut-li-uchastvovat-v-referendume-kazahstantsy-nahodyas-v-ukraine/