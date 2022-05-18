Почти 40 международных наблюдателей прибудут на референдум в Казахстане

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Сегодня, 18 мая, Центральная комиссия референдума РК приняла постановление об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств, которые будут присутствовать на референдуме 5 июня. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

В ЦИК сообщили, что по представлению МИД на аккредитацию представлены 39 наблюдателей от 3 международных организаций и 5 иностранных государств.

Среди них:

6 наблюдателей в составе Миссии наблюдателей от СНГ;

наблюдателей в составе Миссии наблюдателей от СНГ; 5 наблюдателей от Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств;

наблюдателей от Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств; 17 наблюдателей от МПА СНГ;

наблюдателей от МПА СНГ; 11 наблюдателей от Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии и Молдовы.

Уточняется, что это не окончательное число наблюдателей. Данные по ним будут обновляться.

Аккредитация наблюдателей международных организаций и иностранных государств продлится до 18:00 30 мая.

С соответствующим текстом постановления можно ознакомиться по данной ссылке.

Ранее были озвучены правила голосования на референдуме. Кроме того, на заседании Центральной комиссии референдума рассказывали, кто из казахстанцев сможет голосовать на референдуме, а также о том, какие варианты ответа будут в бюллетене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969941-pochti-40-mezhdunarodnyh-nablyudateley-budut-prisutstvovat-na-referendume-v-kazahstane/