Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за предстоящего референдума

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В это воскресенье, 5 июня, в Казахстане пройдет референдум по поправкам в Основной закон. В связи с этим заместитель генпрокурора РК Булат Дембаев обратился к казахстанцам, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

Замгенпрокурора напомнил, что 4 июня в 00:00 завершается проведение агитации перед референдумом – настает день тишины.

"Данная агитация, в том числе сопряженная с опубликованием результатов опросов общественного мнения или прогнозов результатов референдума, запрещена в предшествующий день и в день проведения референдума, то есть 4 и 5 июня", – напомнил Дембаев казахстанцам.

За нарушение этого правила предусмотрена ответственность по статье 102 Кодекса РК об административных правонарушениях.

В Генпрокуратуре казахстанцам напомнили, что голосовать дважды или голосовать вместо другого избирателя строго запрещено.

Членам участковой комиссии референдума грозит ответственность за выдачу гражданам бюллетеней для голосования в целях предоставления им возможности голосования за других лиц.

"В соответствии с Конституцией органы прокуратуры обеспечивают высший надзор за соблюдением законности на всех стадиях подготовки и проведения референдума.

Генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает граждан, общественные объединения и средства массовой информации строго соблюдать действующее законодательство.

При установлении фактов нарушений приведенных выше требований закона, просим незамедлительно сообщать о них в органы прокуратуры для принятия мер реагирования", – заключил заместитель генпрокурора.

Ознакомиться подробнее с правилами проведения голосования на референдуме можно здесь, а прочитать подробнее, какие именно изменения предлагается внести в Конституцию, – здесь.

Напомним, на референдум выносится 56 поправок в Конституцию Казахстана, однако для голосования предлагается лишь один вопрос – за все поправки либо против всех. Почему так произошло, ранее разъяснили в Минюсте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972403-genprokuratura-obratilas-k-kazahstantsam-iz-za-predstoyaschego-referenduma/