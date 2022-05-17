"Поставить галочку или крестик": названы правила голосования на июньском референдуме

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На заседании ЦКР оглашены правила проведения голосования на референдуме 5 июня в Казахстане – что будет происходить на участках за час до голосования, как правильно заполнить бюллетень и что делать, если не получается прийти на референдум из-за болезни, передает корреспондент NUR.KZ.

Участки откроют в 6 утра

5 июня в день голосования за час до него, в 6:00 утра, должны быть открыты участки референдума.

За это время председатель участковой комиссии собирает всю комиссию, за 30 минут до голосования в присутствии всех членов комиссии проверяет избирательные урны, чтобы там не было никаких бюллетеней на момент пломбировки. Определяет целостность урны, пломбирует или опечатывает урны. Также председатель определяет ответственных за выдачу бюллетеней гражданам. Составляется акт об открытии участка референдума.

Голосование с 07:00 до 20:00

Голосование будет проходить на 10 013 участках референдума с 07:00 до 20:00.

Также будет 545 участков в воинских частях, домах отдыха, санаториях, следственных изоляторах, лечебных учреждениях и за пределами Казахстана в наших представительствах.

Голосование пройдет в кабинах для тайного голосования. Должны быть условия для доступа граждан с ограниченными возможностями и их голосования.

Если граждане не могут прибыть на участок из-за болезни или ухода за больным членом семьи, участковая комиссия по их письменной просьбе, поданной не позднее 12:00 часов местного времени, должна организовать голосование в месте пребывания граждан с переносной урной.

Правила голосования

Каждый гражданин голосует лично. Передача права голоса не допускается. Бюллетени должны выдаваться только на основе списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме и по предъявлению удостоверения.

Граждане расписываются в списке о получении бюллетеня, член комиссии, выдающий бюллетень, ставит свою подпись и расписывается в списках избирателей.

В связи с отменой адресной справки в бумажном виде место регистрации гражданина могут проверить через онлайн-сервис на портале Egov.

Бюллетени должны быть заполнены в кабине для тайного голосования.

Гражданин при голосовании ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует.

Один вопрос, два варианта ответа - поставить можно галочку, плюс, крестик, можно обвести.

Не допускаются проставление отметок в бюллетене карандашом, а также внесение в него каких бы то ни было исправлений. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.

Окончание голосования

В 20:00 объявляется об окончании голосования, затем производится подсчет граждан, которые получили бюллетени, далее производится подсчет погашения неиспользованных бюллетеней, затем поочередно вскрываются сначала переносные урны, потом стационарная урна.

Подсчет голосов начинается сразу по окончании голосования, то есть в 20:00 по местному времени, если на данном участке в порядке, установленном Конституционным законом, не изменено время голосования.

Подсчет голосов должен быть непрерывным. Время подсчета голосов на избирательном участке не должно превышать двенадцать часов с начала подсчета.

Итоги

Результаты подсчета голосов рассматриваются комиссией и заносятся в протоколы.

Итоги голосования подводятся на заседании Центральной комиссии референдума, оформляются протоколом.

Референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если в результате голосования за его положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

Напомним, ранее мы сообщали, как будет выглядеть бюллетень референдума, и какие варианты ответа в нем предложены казахстанцам для голосования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969683-postavit-galochku-ili-krestik-nazvany-pravila-golosovaniya-na-iyunskom-referendume/