Центризбирком обратился к казахстанцам перед июньским референдумом

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Центральная избирательная комиссия разместила на своем официальном сайте обращение к будущим участникам республиканского референдума, назначенного на 5 июня этого года.

"Если Вы гражданин Республики Казахстан, достигший на день голосования 18-летнего возраста, и обладаете активным избирательным правом, Вы имеете правовое основание участвовать в республиканском референдуме по поправкам в Конституцию Республики Казахстан, назначенном на 5 июня 2022 года.

Гарантией реализации конституционного права на участие в референдуме является включение Вас в списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме", – обратились в Центризбиркоме к казахстанцам.

В ЦИК пояснили, что списки составляются акиматами на основании постоянной регистрации участника референдума по месту жительства на территории конкретного участка для голосования. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки на основании поданного заявления.

Также в комиссии добавили, что участки для голосования создаются решениями соответствующих акимов, их границы публикуются в СМИ. Узнать свой участок и проверить свое включение в список можно обратившись в акимат. В случае отсутствия в списке, за гражданином остается право подать соответствующее заявление в акимат.

С 20 мая 2022 года казахстанцам на их участках будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. При необходимости внесения каких-либо изменений, можно сразу обратиться с заявлением в участковую комиссию референдума.

"Призываем всех проявить гражданскую ответственность и реализовать свое право на участие в республиканском референдуме! Важен голос каждого!" – заключили в ЦИК.

Ранее в Центральной комиссии референдума (ЦКР) сообщили, кто из граждан Казахстана войдет в списки имеющих право голосовать на референдуме по поправкам в Конституцию, а также рассказали, какие варианты ответов будут в бюллетене референдума.

Напомним, в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу, в ходе которого объявил, что референдум по внесению дополнений и изменений в Конституцию пройдет 5 июня.

Накануне был оглашен план проведения референдума, а также опубликован проект закона об изменениях и дополнениях в Конституцию.

Госсекретарь РК Ерлан Карин, комментируя конституционную реформу в Казахстане, отметил, что такие изменения призваны оптимизировать баланс отношений между ветвями власти. А позже он рассказал, в чем особенность предстоящего референдума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968465-tsentrizbirkom-obratilsya-k-kazahstantsam-pered-iyunskim-referendumom/