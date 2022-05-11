Госсекретарь опубликовал статью по разъяснению конституционной реформы

Ерлан Карин. Фото: Акорда

Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил поправки в Конституцию. В частности, среди пунктов о перераспределении ряда властных полномочий и усилении роли и повышения статуса парламента говорится о введении особого механизма, который позволит принимать законы оперативно в исключительных случаях. Об этом сообщает Kazpravda.kz.

Так, планируется поменять функции сената и мажилиса в вопросе рассмотрения, одобрения и принятия законов. Если ранее мажилис рассматривал и одобрял законы, а принимал их сенат, то теперь предлагается наделить мажилис функцией принятия законов, а одобрять или не одобрять их будет сенат.

Такое предложение выдвинуто с целью укрепления механизма сдержек и противовесов в политической системе и оптимизации законотворческой процедуры.

Кроме того, конституционные законы будут приниматься парламентом на совместном заседании палат в не менее чем двух чтениях.

"Вводится особый механизм оперативного принятия законов в исключительных случаях. Законопроекты, внесенные в порядке законодательной инициативы правительства республики в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны, подлежат рассмотрению парламентом немедленно на совместном заседании его палат", - передает издание слова Карина.

Между тем, на период рассмотрения законопроектов правительство сможет принимать временные нормативные правовые акты, которые будут иметь силу закона.

Это рассчитано на особые жизненные обстоятельства, которые требуют немедленной совместной слаженной работы ветвей власти по преодолению особо опасных угроз.

Такие законы не предусмотрены для каж­додневного применения и обеспечиваются взаимной ответственностью депутатов парламента и членов правительства.

Напомним, ранее Карин высказался о конституционной реформе, подчеркнув, что она имеет особое значение для будущего страны и нации и призвана оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении страной, усилить защиту конституционных прав граждан.

Также он говорил о том, что предстоящий референдум по конституционной реформе создаст правовую основу Второй Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968730-gossekretar-opublikoval-statyu-po-razyasneniyu-konstitutsionnoy-reformy/