Какие варианты ответа будут в бюллетене на референдуме в Казахстане

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На заседании Центральной комиссии референдума (ЦКР) представили образец бюллетеня, по которому казахстанцы будут голосовать 5 июня – в этот день состоится референдум по поправкам в Конституцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ЦКР, бюллетень для голосования на референдуме будет на казахском и русском языках, а также на языке населения, компактно проживающего на территории соответствующих регионов.

Вопрос в бюллетене будет только один:

"Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?".

Ответа на этот вопрос два: "Да, принимаю" и "Нет, не принимаю".

Если голосующий выберет оба варианта, бюллетень зачтут как проголосовавший, но не зачтут в "копилку" за или против. Если в бюллетене не будет никакой отметки или волеизъявление голосующего будет непонятно, бюллетень признают недействительным.

Ранее в ЦКР сообщили, кто из граждан Казахстана войдет в списки имеющих право голосовать на референдуме по поправкам в Конституцию.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу, в ходе которого объявил, что референдум по внесению дополнений и изменений в Конституцию пройдет 5 июня.

Сегодня был оглашен план проведения референдума, а также опубликован проект закона об изменениях и дополнениях в Конституцию.

Госсекретарь РК Ерлан Карин, комментируя конституционную реформу в Казахстане, отметил, что такие изменения призваны оптимизировать баланс отношений между ветвями власти. А днем ранее он рассказал, в чем особенность предстоящего референдума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968407-kakie-varianty-otveta-budut-v-byulletene-na-referendume-v-kazahstane/