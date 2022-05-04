Ерлан Карин высказался о конституционной реформе в Казахстане

Конституция Республики Казахстан: YouTube/Библиотека Первого Президента Республики Казахстан

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин в своем официальном Telegram-канале отметил, что конституционная реформа призвана оптимизировать баланс отношений между ветвями власти.

Госсекретарь подчеркнул, что сегодня, 4 мая, Конституционный Совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию страны.

"Это один из важнейших этапов реализации конституционной реформы, которая имеет особое значение для будущего страны и нации.

Конституционная реформа призвана оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении страной, усилить защиту конституционных прав граждан", – написал Ерлан Карин.

Также чиновник отметил, что учитывая предложение некоторых членов рабочей группы, в Конституционный Совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса Первого Президента.

"По мнению членов рабочей группы, историческая роль Первого Президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции", – сообщил Карин.

Он добавил, что по всем пунктам поправок Конституционным Советом дано заключение о соответствии их Конституции.

"Вся конституционная реформа направлена на системную трансформацию государственно-политической модели и проводится в интересах всего общества", – подытожил госсекретарь.

Напомним, что депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты поддержали проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме".

29 апреля, выступая на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по поводу поправок в Конституцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968046-erlan-karin-vyskazalsya-o-konstitutsionnoy-reforme-v-kazahstane/