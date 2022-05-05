В чем особенность предстоящего референдума, пояснил госсекретарь Карин

Ерлан Карин. Фото: facebook.com/karin.erlan

Государственный секретарь РК Ерлан Карин вновь поделился своим мнением касательно поправок в Конституцию, а также предстоящего референдума. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Карин напомнил, что сегодня президент подписал указ о проведении республиканского референдума по проекту поправок в Конституцию.

По мнению госсекретаря, это важнейшее решение Касым-Жомарта Токаева, которое имеет особое политическое значение.

"Референдум по конституционной реформе – это очередной этап реализации президентской программы политических реформ. Программа имеет системный характер и включает в себя окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике, перераспределение ряда властных полномочий, усиление роли и статуса парламента, расширение участия населения в управлении страной, усиление конституционных механизмов защиты прав граждан.

И так как эти реформы основаны на запросах и предложениях общественности и экспертов, то вполне логичным является инициатива президента реализовать их посредством референдума", – подчеркнул Карин.

Он отметил, что особенность нынешнего референдума в Казахстане заключается в том, что президент инициирует конституционную реформу, которая не расширяет, а наоборот – перераспределяет часть его полномочий другим институтам власти.

"Таким образом, предстоящий референдум по конституционной реформе создаст правовую основу Второй Республики – новой, более эффективной и сбалансированной модели взаимоотношений государства и общества", – заключил Карин.

К слову, референдум, о котором поведал госсекретарь, состоится 5 июня. Об этом сообщил сегодня президент в ходе своего обращения в прямом эфире телеканалов.

Ранее Карин, комментируя конституционную реформу в Казахстане, отметил, что такие изменения призваны оптимизировать баланс отношений между ветвями власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968244-v-chem-osobennost-predstoyaschego-referenduma-poyasnil-gossekretar-karin/