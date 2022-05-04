Токаев подписал указ об образовании двух новых районов в ВКО

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", касающийся Восточно-Казахстанской области, сообщает официальный сайт Акорды.

Так, президент постановил перенести административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области из села Аксуат в село Акжар Тарбагатайского района этой же области.

Этим же указом глава государства постановил образовать в составе ВКО район Ақсуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района, а также район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.

"Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций", - говорится в документе.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента.

Указ вводится в действие с 7 июня 2022 года.

Напомним, еще в марте глава государства сообщил, что в Казахстане появится Абайская область. Ее центром станет город Семей, а Усть-Каменогорск останется центром Восточно-Казахстанской области.

Позже в маслихате ВКО обсудили, какие города и районы могут войти в один, а какие - в другой регион.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967937-tokaev-podpisal-ukaz-ob-obrazovanii-novogo-administrativnogo-tsentra-v-vko/