Закон о привилегиях Назарбаева планируют отменить в Казахстане

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты прокомментировал планируемые поправки в Конституцию страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Поправками исключается статус Елбасы. В Конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы Конституционный закон "О Первом Президенте тоже утратит силу", - сообщил Кошанов.

Напомним, накануне стало известно о том, что из Конституции планируется убрать полномочия Елбасы.

Кроме того, указывалось, что после внесения изменений в Конституцию отдельного закона о статусе Первого Президента больше не будет.

Отметим, что поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе мажилис принял еще в январе, а в феврале законопроект был принят сенатом.

Вопрос о том, будет ли рассматриваться в дальнейшем вопрос о сокращении полномочий Первого Президента, ранее прокомментировал глава Минюста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967018-zakon-o-privilegiyah-nazarbaeva-planiruyut-otmenit-v-kazahstane/