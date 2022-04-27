Закон о привилегиях Назарбаева планируют отменить в Казахстане
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты прокомментировал планируемые поправки в Конституцию страны, передает корреспондент NUR.KZ.
"Поправками исключается статус Елбасы. В Конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы Конституционный закон "О Первом Президенте тоже утратит силу", - сообщил Кошанов.
Напомним, накануне стало известно о том, что из Конституции планируется убрать полномочия Елбасы.
Кроме того, указывалось, что после внесения изменений в Конституцию отдельного закона о статусе Первого Президента больше не будет.
Отметим, что поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе мажилис принял еще в январе, а в феврале законопроект был принят сенатом.
Вопрос о том, будет ли рассматриваться в дальнейшем вопрос о сокращении полномочий Первого Президента, ранее прокомментировал глава Минюста.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967018-zakon-o-privilegiyah-nazarbaeva-planiruyut-otmenit-v-kazahstane/