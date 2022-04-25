Изменения в Конституцию: отдельного закона о статусе Первого Президента больше не будет

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

В законопроекте "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" предложено исключить отдельный конституционный закон о статусе о полномочиях Первого Президента Казахстана – об этом сообщила одна из членов рабочей группы по изменениям в Конституцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Корреспондент NUR.KZ уточнила, какие именно изменения в Конституцию касательно Елбасы указаны в законопроекте, у члена рабочей группы по изменению Конституции и ректора Академии правосудия при Верховном Суде Зауреш Баймолдиной.

Статья 46 Конституции

"У нас есть 46 статья Конституции, в пункте 4 которой имеется норма о том, что статус и полномочия Первого Президента Казахстана определяются Конституцией Республики и Конституционным законом.

Была создана рабочая группа, которая рассматривала те поправки, которые необходимо внести в Конституцию. Было предложено исключить эту норму", - сообщила спикер.

Статья 91 Конституции

Также Баймолдина сообщила – рабочая группа предложила внести поправки в пункт 2 статьи 91 Конституции. Сейчас там говорится:

"Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статус являются неизменными".

В части касательно Елбасы предлагается изменить формулировку на "статус Первого Президента, как основателя независимого Казахстана, является неизменным".

«Суть поправок сводится к тому, что историческая значимость Первого Президента незыблема, и естественно, эти положения рабочая группа посчитала необходимым сохранить.

Но отдельную норму о том, что статус и полномочия Первого Президента теперь будут определяться не только Конституцией, но и отдельным Конституционным законом, вы знаете, у нас есть отдельный Конституционный закон – закон и эти нормы в Конституции рабочая группа предложила изменить путем исключения.

То есть отдельного Конституционного закона о статусе и полномочиях Первого Президента не будет", - пояснила член рабочей группы.

По мнению Баймолдиной, исторические заслуги и вклад Нурсултана Назарбаева в становлении независимого Казахстана и его дальнейшее развитие, а также признание страны в мировом сообществе, никто не может исключить.

Противоречие в Конституции.

"Наличие сейчас этого Конституционного закона о Первом Президенте входит в противоречие, либо не соответствует нормам, которые указаны в статье 40 Конституции – то есть, исключая данные положения, которые указаны в статье 46 пункте 4, мы приводим его в соответствии с другими нормами Конституции.

Президент, согласно статье 40, единолично должен определять основные направления внутренней и внешней политики, и президент, как гарант единства народа и государственной власти, должен в полной мере выполнять эти свои функции", - пояснила член рабочей группы.

Напомним, 22 апреля у Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию, где рабочая группа представила ему все предложения.

Сегодня Токаев обратился в Конституционный совет касательно данного законопроекта – теперь законопроект проверят на соответствие основополагающий принципам Конституции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1966725-izmeneniya-v-konstitutsiyu-otdelnogo-zakona-o-statuse-pervogo-prezidenta-bolshe-ne-budet/