Токаев провел совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию

Совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Фото: Акорда

В резиденции Акорда под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В мероприятии приняли участие председатель сената парламента Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, государственный секретарь Ерлан Карин, руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу, министр юстиции Канат Мусин и члены рабочей группы.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что для реализации политических инициатив, изложенных в его послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию.

"Рабочая группа подготовила необходимые поправки, в разработке которых принимали участие известные ученые-правоведы, уполномоченный по правам человека, представители парламента и государственных органов. Среди них ученые, которые работали в Конституционном суде, Конституционном совете. Безусловно, их богатый опыт помог разработке новых норм Конституции. Особенно полезным был обмен мнениями о создании Конституционного суда и регламентации его работы", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства отметил важность включения в подготовленный проект изменений и дополнений в Конституцию всех предложенных инициатив, направленных на серьезную политическую трансформацию нашего общества.

"По своей сути они означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры. Для более четкого и емкого понимания я обозначил эту модель, этот процесс, как Вторая республика.

В соответствии с новой парадигмой сокращаются полномочия президента, значительно усиливается роль парламента и маслихатов, существенно расширяется участие граждан, системно укрепляется правозащитная сфера", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на важную роль поправок, касающихся обеспечения прав человека.

"Серьезно усилится механизм защиты конституционных прав и свобод граждан. Считаю, что это приведет к повышению ответственности чиновников за качество принимаемых ими актов. На конституционном уровне устанавливаются полномочия и гарантии независимости уполномоченного по правам человека.

В целом следует подчеркнуть, что в подготовленный пакет изменений и дополнений вошли только нормы, необходимые для реализации высказанных в послании политических инициатив и требующие корректировки Конституции. Другие актуальные новации будут закреплены в рамках конституционных и иных законов", – сообщил президент.

Он еще раз напомнил, что неспешный стиль работы госорганов сейчас недопустим: обстановка в стране и мире за последние три года кардинально изменилась.

"Государственный аппарат должен оперативно, можно сказать, молниеносно реагировать на насущные проблемы. Поэтому предложенные рабочей группой поправки, позволяющие правительству принимать экстраординарные акты, обеспечат оперативность в кризисных ситуациях.

В связи с этим особенно важна интенсивная работа парламента. Депутаты должны оперативно рассматривать законопроекты на совместном заседании двух палат. В целом, я поддерживаю все изменения и дополнения, подготовленные рабочей группой", – заявил глава государства.

Совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на необходимости решения приниципиально важного для общества и государства вопроса о собственности на землю.

"Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство", – предложил президент.

В завершение глава государства выразил признательность членам рабочей группы за проделанную в столь сжатые сроки большую работу.

"Сегодня я внесу в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию. Это требование нашего Основного закона.

Уверен, что поправки в Конституцию откроют новую главу в истории Независимого Казахстана. Это важная веха в строительстве Нового Казахстана", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

О необходимости внесения изменений и дополнений в Конституцию Токаев заявлял еще в прошлом месяце, в ходе своего последнего послания народу.

Для этого президент поручил создать специальную рабочую группу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966409-tokaev-provel-soveschanie-po-vneseniyu-izmeneniy-i-dopolneniy-v-konstitutsiyu/