О возможности сокращения полномочий Елбасы высказались в Минюсте

Нурсултан Назарбаев. Кадр из видео: YouTube / Елбасының Баспасөз қызметі

Глава Минюста на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, будет ли рассматриваться вопрос о дальнейшем сокращении полномочий Первого Президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Мусин отметил, что события начала этого года существенно отразились в том числе и на Первом Президенте Казахстана. Так, в январе в Совбезе Казахстана.

"Нельзя отрицать того, что Нурсултан Абишевич Назарбаев сыграл огромную роль в становлении Казахстана в целом как государства. Этому нужно отдавать должное. Об этом говорил и глава государства. Народ, которой не помнит свою историю, не имеет будущего", - заявил глава Минюста.

В целом, по данным министра, право законодательной инициативы по Конституции в Казахстане принадлежит трем субъектам: президенту, правительству и депутатам парламента.

Министерство юстиции, как госорган, правом законодательной инициативы не обладает и, соответственно, внести в парламент предложения об отмене или изменении законодательства о Первом Президенте не имеет права.

"Необходимость изменения этого закона, в первую очередь, будет зависеть от мнения казахстанского общества. И оно может быть реализовано через полномочия как депутатов мажилиса, так и через полномочия других субъектов законодательной инициативы.

Поэтому сейчас ответить на ваш вопрос, будет ли это изменяться, когда это будет изменяться, я не могу. Потому что этот вопрос на повестке дня в мажилисе не стоит, чтобы можно было конкретно сказать, что он в этой или другой сессии будет рассмотрен. Будущее покажет", - резюмировал Канат Мусин.

Напомним, что в январе в сенате предложили отменить необходимость согласования государственных инициатив с Назарбаевым.

Также Елбасы сохранил право выступать в правительстве и парламенте. Кроме того, ранее мы писали о том, какие посты все еще занимает Первый Президент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965590-o-vozmozhnosti-sokrascheniya-polnomochiy-elbasy-vyskazalis-v-minyuste/