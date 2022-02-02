Отмену пожизненного председательствования Назарбаева в Совбезе поддержал парламент

Нурсултан Назарбаев. Фото: Elbasy.kz

Мажилисмены поддержали изменения внесенные сенатом в проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", касающиеся пожизненного председательствования Первого президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, передает NUR.KZ.

С докладом по этому проекту закона выступил депутат Арман Кожахметов.

Он напомнил, что сенаторы предложили отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Конституции РК и пунктом 1 статьи 1 Конституционного закона "О президенте РК", глава государства определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, а также представляет Республику Казахстан внутри страны и международных отношениях", - добавил он.

Также представленным документом предлагаются изменения и дополнения в Законы "О Совете безопасности" и "Об Ассамблее народа Казахстана". Согласно поправкам, предполагается отмена права Елбасы на пожизненное председательство в Совете Безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

Документ направлен на подпись главе государства.

Напомним, на прошлой неделе в мажилисе приняли поправки, согласно которым Нурсултан Назарбаев лишается пожизненного права возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954167-otmenu-pozhiznennogo-predsedatelstvovaniya-nazarbaeva-v-sovbeze-podderzhal-parlament/