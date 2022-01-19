Поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе приняли в мажилисе

Нурсултан Назарбаев. Фото: Elbasy.kz

В мажилисе были приняты поправки, согласно которым Елбасы Нурсултан Назарбаев лишится пожизненного права председательства в Ассамблее народа Казахстана и Совете Безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам депутата Каната Нурова, все необходимые поправки в конституционные законы о "Первом Президенте РК – Елбасы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете Безопасности РК" в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит президенту РК – по должности, а не по личности, направлены в Сенат.

"Последняя речь главы государства в парламенте была по сути революционной, народ вздохнул с облегчением. Теперь парламент и правительство должны все его посылы реализовать полностью, срочно и точно.

Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство Первого Президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, что сегодня нами и было сделано", - написал Канат Нуров на своей официальной странице в Facebook.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951952-popravki-ob-otmene-pozhiznennogo-predsedatelstva-nazarbaeva-v-ank-i-sovbeze-prinyali-v-mazhilise/