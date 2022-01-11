Токаев предложил изымать в бюджет часть маржи у производителей бензина

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в мажилисе рассказал, как можно увеличить доходную часть бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что в условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительную прибыль.

"Считаю необходимым изымать часть этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. Правительство должно провести соответствующие расчеты. При этом нельзя допустить роста цен", - поручил Токаев.

Значительный потенциал в повышении доходов бюджета, отметил президент, кроется в наведении порядка на таможне, особенно на границе с Китаем.

"Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся, расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существует некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет.

Я поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Минфином и Агентством по финансовому мониторингу и другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе", - отметил Токаев.

Он также поручил правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет касательно горнорудного сектора. Взамен крупным горнорудным компаниям предлагается предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений.

Во время своего выступления Токаев также заявил, что некие люди во время ЧП пытались вывести капитал за границу. Кроме того, президент поручил прекратить работу компании "Оператор РОП", занимавшейся утильсбором, провести ревизию фонда "Самрук-Казына", а также объявил мораторий на повышение зарплат акимов, депутатов и министров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950497-tokaev-predlozhil-izymat-v-byudzhet-chast-marzhi-u-proizvoditeley-benzina/