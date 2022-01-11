Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат министров, акимов и депутатов

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о пятилетнем моратории на повышение заработных плат для членов правительства, акимов и депутатов, передает NUR.KZ.

Во время выступления в мажилисе парламента РК Токаев сообщил, что нельзя не отметить некоторые статьи расходов для государственного бюджета, в частности, заработные платы членов правительства, акимов и депутатов.

"Я считаю, что заработные платы у упомянутой категории госслужащих вполне достаточны. Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов.

Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов мажилиса, но думаю, что вы эту новость воспримете с пониманием. Административным госслужащим и бюджетникам заработные платы продолжим поднимать по мере роста возможностей бюджета", - сообщил Токаев.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе, поручил прекратить работу компании "Оператора РОП".

Также он заявлял, что государство "проспало" наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950466-tokaev-obyavil-pyatiletniy-moratoriy-na-povyshenie-zarplat-ministrov-akimov-i-deputatov/