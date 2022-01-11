"Самый настоящий бардак": Токаев заявил о "неприкасаемых операторах" на таможне

Иллюстративное фото: Погранслужба КНБ РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе, поручил уполномоченным госорганам навести порядок на таможне, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для обеспечения макроэкономической стабильности необходимы дополнительные источники доходов бюджета. На фоне высоких цен на сырье доходы предприятий горнорудного сектора выросли. Мы это знаем.

Поручаю правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет. Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных компаниях и других крупных компаниях.

В условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительные прибыли. Считаю, необходимым изымать часть этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. Правительство должно произвести соответствующие расчеты. Там нельзя допустить роста цен.

Значительный потенциал повышения дохода бюджета кроится в наведении порядка на таможне. Особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов.

Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - заявил Токаев.

Президент поручил Генеральной прокуратуре совместно с Министерством финансов, Агентством по финансовому мониторингу и другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.

Кроме того, Токаев поручил прекратить работу "Оператора РОП", занимавшегося утильсбором, провести ревизию в фонде "Самрук-Казына", а также ввел мораторий на повышение зарплат министрам, акимам и депутатам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950486-samyy-nastoyaschiy-bardak-tokaev-zayavil-o-neprikasaemyh-operatorah-na-tamozhne/