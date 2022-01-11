Вывести капитал за рубеж во время ЧП пытались некие лица в Казахстане, заявил Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на онлайн-заседании мажилиса заявил, что отдельные лица пытались вывести капитал за рубеж во время режима ЧП, передает корреспондент NUR.KZ.

«Отдельно заострю внимание на следующем вопросе. В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансовых промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок.

Мы уже зафиксировали движения на счетах отдельных лиц. Поэтому, поручаю Национальному банку совместно с Агентством по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны», - заявил Токаев.

Отметим, также сегодня Токаев поручил прекратить утильсбор в Казахстане до пересмотра его ставок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950479-vyvesti-kapital-za-rubezh-vo-vremya-chp-pytalis-nekie-litsa-v-kazahstane-zayavil-tokaev/