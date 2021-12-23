Политические итоги года: выборы, санкции, ксенофобия, АЭС и "тюркский мир"

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

2021 год выдался богатым на политические события. NUR.KZ пристально следил за процессами, протекавшими как во внутренней, так во и внешней политике Казахстана. Рассказываем, чем нам запомнился уходящий год.

Самым важным политическим событием минувшего года является 30-летие независимости Казахстана. Это основа основ. Юбилей многим дал повод всерьез задуматься над такими вопросами как: «Чего мы добились?» и «Куда мы движемся?». Все события, происходившие в уходящем году как во внутренней, так и во внешней политике страны также можно рассматривать сквозь призму этих вопросов.

Выборы

10 января впервые за 16 лет в Казахстане состоялись не досрочные, а очередные выборы в мажилис. По итогам голосования в нижнюю палату парламента прошли три партии: Nur Otan (71,09%), «Ак жол» (10,95%) и Народная партия Казахстана (9,10%).

Необходимый семипроцентный барьер не преодолели Народно-демократическая партия «Ауыл» (5,29%) и политическая партия «Адал» (3,57%). Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) приняла решение бойкотировать выборы, так как заявила, что не верит в их честность.

Уже после выборов, в рамках политических реформ президента Касым-Жомарта Токаева, пороговый уровень для прохождения политических партий в мажилис снизили с 7% до 5% и ввели графу «Против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней.

Параллельно с выборами депутатов мажилиса прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней. Партия власти также получила абсолютное большинство во всех маслихатах страны.

25 июля в Казахстане стартовали первые прямые выборы сельских акимов. Кандидаты от партии Nur Otan одержали победу в 87,5% округов.

Резолюция Европарламента о нарушениях прав человека в Казахстане

В феврале Европейский парламент принял резолюцию, в которой подверг критике ситуацию с правами человека в Казахстане и призвал Евросоюз ввести санкции в отношении лиц, ответственных за их нарушения. Ранее подобных жестких заявлений по поводу санкций против властей Казахстана со стороны Запада не было.

В Европарламенте обратили внимание на тревожное ухудшение общей ситуации с правами человека, репрессии против организаций гражданского общества, резкими ограничениями прав на свободу выражения мнений и мирных собраний. Европарламент считает, что власти Казахстана преследуют оппозиционно настроенных граждан и журналистов, блогеров, независимых профсоюзных деятелей, правозащитников, а оппозиционные активисты умирают при невыясненных обстоятельствах.

Европарламент призвал «вице-президента комиссии/верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и безопасности и государства-члены ЕС рассмотреть возможность введения адресных санкции в отношении лиц, виновных в нарушениях прав человека».

Усиление позиций Токаева

В апреле первый президент РК Нурсултан Назарбаев на 29-й сессии АНК заявил, что передаст свой пост председателя Ассамблеи народа Казахстана Токаеву - несмотря на то, что пост был закреплен за Елбасы пожизненно.

В ноябре в ходе расширенного заседания политического совета партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Токаеву, подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны.

По мнению политолога Данияра Ашимбаева, «все это говорит о том, что Токаев будет баллотироваться на второй срок в 2024 году».

Кроме того, в течение года президент забрал у правительства полномочия по финансовому мониторингу, передав их созданному по его указу агентству по финансовому мониторингу, которое будет напрямую подчиняться ему.

Также Токаев создал новую должность в администрации главы государства - специальный представитель президента Казахстана по международному сотрудничеству. В качестве одной из целей этой инициативы указано «продвижение международных инициатив президента РК».

Новая волна выпадов российских политиков против Казахстана

В минувшем году российские политики продолжили выпады против Казахстана. Если в 2020 году они главным образом касались территориальных претензий, то в уходящем году нашу страну обвиняли в ущемлении прав русскоговорящих, русофобии и ксенофобии.

Примечательно, что в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров попытался дезавуировать заявление депутатов Госдумы РФ, сказав, что некоторые российские политики, делая провокационные высказывания о территориальной целостности Казахстана, просто пытаются привлечь к себе внимание.

«Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику России по отношению к Казахстану, никаких высказываний от этих именно лиц, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит. Эти договоренности заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга», - сказал он.

Однако уже в ноябре Лавров опубликовал статью, в которой заявил о росте ксенофобии против русскоязычных граждан РК. Тем самым поддержав подобные обвинения российских политиков против Казахстана, которые последовали после массового тиражирования в центральных СМИ России новостей о так называемых «языковых патрулях» в РК.

АЭС и Сбербанк

На фоне территориальных претензий и обвинений в русофобии со стороны российских политиков, решение властей Казахстана о строительстве атомной электростанции (построить которую активно предлагает Россия) и заключение меморандума со Сбербанком о создании платформы цифрового правительства в казахстанском обществе вызвало неоднозначную реакцию.

В случае со строительством АЭС, часть казахстанцев опасается, что атомная электростанция станет «миной замедленного действия», а также инструментом давления Москвы на Нур-Султан. Касательно меморандума со Сбербанком - многие граждане выразили беспокойство по поводу того, что Казахстан добровольно предоставит доступ ко всем своим базам данным стране, политики которой грозятся захватить часть ее территории.

Власти Казахстана с опозданием, но все же, начали широкую информационную кампанию по разъяснению логики принятых решений, тем самым пытаясь снизить напряжение в обществе. При этом, если с АЭС акцент делается на экологическую и экономическую составляющие, то с платформой цифрового правительства – на политическую.

Так, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил, что перенос Egov на платформу российского Сбербанка не означает, что данные казахстанцев будут отданы России.

Он подчеркнул, что Сбербанку были выдвинуты требования: казахстанская сторона возьмет у них программное обеспечение и техподдержку, как у продавца. Стороны договорились, что Сбербанк в конце предоставит все доступы, покажет исходные коды всех компонентов и разместит все на серверах в Казахстане.

С учетом заявлений российских политиков о том, что «Казахстана просто не существовало», новость о создании Организации тюркских государств вызвала воодушевление у патриотично настроенной части общества. Так как она видит в этой организации, и в частности в Турции, как главного интегратора «тюркского мира», гарант защиты от аннексии части территорий страны со стороны северного соседа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947991-politicheskie-itogi-goda-vybory-sanktsii-ksenofobiya-aes-i-tyurkskiy-mir/