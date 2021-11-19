Токаев о строительстве АЭС в Казахстане: Нам придется принимать такое решение

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в южную столицу начался со встречи с представителями финансового сектора. В мероприятии, которое состоялось в алматинской резиденции главы государства, приняли участие руководители Администрации президента и ряда других центральных органов, а также представители ведущих финансовых и банковских структур, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев отметил, что встреча в таком составе проходит впервые. По его словам, в финансовом секторе страны накопился ряд актуальных вопросов, по которым важно принять соответствующие меры.

"Прошедшие полтора года были нелегкими и для финансового рынка, который столкнулся с определенными трудностями. В этих условиях нашей ключевой задачей и в экономике, и в финансовой системе было и будет обеспечение стабильности путем реализации комплекса антикризисных мер. В принципе, нам удалось выйти на траекторию роста", – сказал глава государства.

Затем, заслушав предложения участников встречи по дальнейшему развитию финансового сектора, Президент поставил ряд конкретных задач.

Первое, на что обратил внимание Касым-Жомарт Токаев, – устойчивость финансового сектора. Как заявил глава государства, на сегодня финансовый сектор очищен от несостоятельных банков, в рамках оздоровления списано порядка 6,6 трлн тенге плохих кредитов. Как было сказано в выступлении, уровень займов с просрочкой свыше 90 дней составляет 4,3 % от ссудного портфеля банков – это минимальное значение за последние 13 лет. Исходя из этого, президент призвал извлечь необходимые уроки и усилить меры по предотвращению накопления системных рисков.

Глава государства отметил, что сегодня благодаря государственной поддержке банки располагают значительным потенциалом кредитования экономики. Объем высоколиквидных активов в банковской системе составляет 12,2 триллиона тенге.

"В текущем году мы наблюдаем активное восстановление спроса со стороны населения. Потребительское кредитование выросло на 32,8 %. В процесс вовлечено более 6,1 миллиона человек. Возможно, это естественный процесс. Но важно обеспечить эффективный контроль долговой нагрузки наших граждан. В настоящее время 545 тысяч человек имеют просрочку более 90 дней. И дело не только в высоких рисках для финансовой стабильности всей страны. Речь идет об огромном количестве наших сограждан, которые сталкиваются с финансовыми проблемами. А это чревато социальной и политической дестабилизацией", – считает президент.

Касым-Жомарт Токаев выступил против перегибов в отношении должников со стороны участников финансового рынка.

"Пользуясь возможностью, призываю руководителей кредитных учреждений проработать вопрос усиления внутренних процедур, предусмотреть механизмы снижения возможности злоупотреблений со стороны их отдельных работников, привлекаемых коллекторов", – заявил он.

Президент полагает, что главным приоритетом для финансового сектора страны должно стать кредитование малого и среднего бизнеса, в том числе развитие предпринимательских инициатив на селе. Одной из самых важных проблем рынка микрофинансирования он назвал отсутствие стабильных и дешевых источников фондирования.

"Деятельность таких организаций финансируется за счет займов в банках второго уровня и собственных средств. В итоге это формирует высокую стоимость кредитов для конечных заемщиков. Поэтому правительству совместно с Агентством необходимо проработать механизмы обеспечения микрофинансовых организаций доступным и долгосрочным финансированием", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Другой актуальной задачей глава государства назвал развитие национального фондового рынка, который должен стать альтернативным инструментом для надежного вложения накоплений населения.

"Одним из важных событий для отечественного фондового рынка станет народное IPO отдельных национальных компаний в 2022 году. Агентству и Национальному банку следует активно подключиться к работе, проводимой Фондом «Самрук-Казына» и правительством", – сказал президент.

Фото: akorda.kz

В выступлении также была отмечена важность цифровизации финансового сектора. Положительно оценив прогресс в этой сфере, глава государства заявил о необходимости продолжить комплексную работу по созданию благоприятной среды для внедрения финансовых инноваций.

"Наши финансовые институты должны воспользоваться шансом и решать амбициозные задачи. Нужно не просто копировать чей-то опыт, а развивать и продвигать новые форматы услуг, выходить за пределы Казахстана. Государство будет всячески способствовать этим инициативам. Надо полагать, что мы только в начале пути создания новой инновационной экономики, финансовой экосистемы. Впереди очень серьезная работа. Для меня как для главы государства перевод всей нашей экономики на новые рельсы инновационного развития — приоритетная задача", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент высказал свое мнение по вопросу введения в оборот цифровых валют. Он указал на необходимость рассмотрения возможности внедрения цифрового тенге, который может стать ключевым элементом будущей финансовой системы.

Наряду с этим в выступлении были затронуты перспективы рынка криптовалют.

"Криптовалюты – объективный фактор, который нельзя просто игнорировать. Нужно трезво оценивать риски и потенциал их влияния на действующую финансовую систему. Поэтому следует возобновить работу по формированию сбалансированных регуляторных условий для создания криптобирж в нашей стране. Иначе получается, что по добыче криптовалют мы страна номер два в мире, а финансовой отдачи практически не видим", – полагает глава государства.

Отдельный блок в речи президента был посвящен адаптации финансового сектора к требованиям климатической повестки.

"Мы все видим ускорение темпов трансформации финансового сектора под влиянием принципов устойчивого развития ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Это напрямую затрагивает и нашу страну. «Зеленый разворот» несет как риски шоков для национальной экономики, так и дополнительные возможности для ее перевода на «рельсы» устойчивого развития и диверсификации. Отечественный финансовый сектор должен стать важным звеном в системе перехода Казахстана к «зеленой» экономике", – убежден он

В выступлении главы государства были затронуты и перспективы развития в нашей стране атомной энергетики, включая строительство АЭС.

"Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции. Но, как говорится, роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения", – считает президент.

Подводя итоги встречи, Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проработать все высказанные вопросы и предложения. При этом он возложил координацию взаимодействия с участниками рынка на свою Администрацию.

"Это будет оптимально и удобно. В случае необходимости предложения, которые сегодня прозвучали, можно будет учесть при разработке Концепции развития финансового сектора. Все приоритетные направления данного документа должны служить главной цели – увеличению вклада отечественной финансовой системы в экономическое развитие и повышение благосостояния граждан", – заключил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943026-tokaev-o-stroitelstve-aes-v-kazahstane-v-konechnom-schete-my-pridem-k-takomu-resheniyu/