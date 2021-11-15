Назарбаев прокомментировал создание Организации тюркских государств

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал переименование Тюркского совета в Организацию тюркских государств, передает информагентство Анадолу.

Назарбаев в минувшую пятницу выступил с видеообращением к участникам саммита лидеров стран Тюркского совета, который прошел в Стамбуле.

В своем послании он выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за приглашение принять участие в саммите в качестве почетного председателя Тюркского совета.

«Благодарю вас за участие в неформальном онлайн-саммите Тюркского совета, который прошел весной этого года по моей инициативе. По вашему решению город Туркестан получил статус духовной столицы тюркского мира. Накануне в этом же городе успешно прошла 10-я юбилейная сессия Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств. Надеюсь, что в будущем, если Аллах поддержит, в священный Туркестан попадет и ваш путь. Наши народы навсегда останутся в памяти тех, кто впервые узнал о суверенитете своих стран - участников саммита. Мы гордимся историческими достижениями и достижениями тюркских стран. Кроме того, наши государства ставят перед собой новые амбициозные национальные цели развития», - сказал первый президент Казахстана.

Также политик поблагодарил лидеров Тюркского совета за поддержку двух его предложений, которые были озвучены два года назад в столице Азербайджана, Баку.

«Во-первых, разработан и принят стратегический документ «Перспективы тюркского мира 2040». Данная концептуальная программа определяет цели организации на долгосрочную перспективу. Во-вторых, с сегодняшнего дня наше объединение называется «Организацией тюркских государств». Надеемся, что этот шаг выведет нас на новый уровень для продвижения взаимодействия между нашими странами и придаст новый импульс реализации миссии организации. Таким образом, принимаемые в Стамбуле решения должны оказать существенное влияние на активизацию многогранного сотрудничества братских государств», - добавил Назарбаев.

Напомним, что решение об изменении наименования Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) на «Организацию тюркских государств» было принято 12 ноября в Стамбуле на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942301-nazarbaev-prokommentiroval-sozdanie-organizatsii-tyurkskih-gosudarstv/