Лавров заявил о проявлениях ксенофобии в отношении русскоязычных в Казахстане

Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в «Российской газете» опубликовал статью о сотрудничестве Москвы и Нур-Султана, в которой также рассказал о проявлениях ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана.

«На протяжении новейшей истории Россия и Казахстан демонстрируют значительные успехи в консолидации общества, упрочении межнациональной гармонии. К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией. Уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого задействуем прямые каналы связи - по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран», - написал он в статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ».

По мнению Лаврова, «мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская - в России. Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка».

«По Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом. Продолжим оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка», - пообещал глава МИД РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941259-lavrov-zayavil-o-proyavleniyah-ksenofobii-v-otnoshenii-russkoyazychnyh-v-kazahstane/