Озвучен размер зарплаты акима Актау

Нурдаулет Килыбай. Фото: Lada.kz

В пресс-службе акима Актау ответили на вопрос корреспондента NUR.KZ о том, сколько в месяц зарабатывает глава города Нурдаулет Килыбай.

По предоставленной информации, зарплата Нурдаулета Килыбая в месяц составляет 783 тысячи 503 тенге.

Напомним, Нурдаулет Килыбай стал акимом Актау в июне 2020 года. До этого он занимал пост заместителя главы Мангистауской области.

Ранее аким Павлодара Асаин Байханов рассказал, что получает на руки 780 тысяч тенге.

Глава Кызылординский области Гульшара Абдыкаликова сообщила, что ее зарплата после повышения в текущем году по факторно-балльной системе составляет около 1,8 млн тенге.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев получает в месяц 1,9 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943007-ozvuchen-razmer-zarplaty-akima-aktau/