О чем говорил Токаев на заседании Национального совета общественного доверия

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в VI заседании Национального совета общественного доверия. В ходе проходившего в онлайн-формате мероприятия обсуждался ход реализации ранее данных в рамках Нацсовета поручений президента, также были рассмотрены предложения членов НСОД по вопросам общественного, социально-экономического и регионального развития, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Глава государства отметил, что 30-летие Независимости – это важная веха в летописи нашей страны.

"Мы подошли к этой исторической дате как сильное государство и единая нация. Высокими темпами продолжается политическая модернизация, реструктуризация экономики, развитие социальной сферы. Большая заслуга в этом принадлежит и Национальному совету общественного доверия. На основе инициатив и предложений НСОД принято свыше 90 нормативно-правовых актов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, любые изменения в первую очередь должны быть направлены на повышение качества жизни наших граждан. Президент заявил о том, что необходимо реализовывать только те решения, которые направлены на укрепление и повышение потенциала нашей государственности.

"НСОД за два года своего существования способствовал претворению в жизнь многих хороших инициатив. Увеличена стипендия будущих учителей и врачей, докторантов. Повышена заработная плата преподавателей вузов. Создан комитет санитарно-эпидемиологического контроля. Утверждены новые правила, регулирующие воспитание детей, нуждающихся в особом уходе. Субсидии, предоставляемые гражданам, переселившимся с юга на север, были увеличены в два раза. Повышена базовая ставка налога на земельные участки, не используемые по целевому назначению. Запрещена продажа и сдача в аренду сельскохозяйственных земель иностранным гражданам и юридическим лицам", – заявил президент.

Глава государства напомнил, что с этого года казахстанцам предоставлена возможность досрочно получить часть пенсионных накоплений для покупки недвижимости, погашения ипотечного кредита и на лечение. Благодаря данной мере более полумиллиона наших граждан использовали пенсионные накопления на свои нужды. Кроме того, принят ряд решений, направленных на поддержку социально уязвимых слоев населения.

"Впервые в этом году были присуждены образовательные гранты детям из многодетных и неполных семей, детям-инвалидам. В результате более 5 тысяч подростков получили возможность обучаться бесплатно. В два раза увеличилось финансирование на обучение детей с особыми потребностями. Теперь на одного ребенка будет выделяться 730 тысяч тенге", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что при непосредственном участии членов НСОД были сформированы четыре пакета реформ, направленных на дальнейшую демократизацию страны.

"У женщин и молодежи появились дополнительные возможности для реализации своего потенциала. Но мы идем дальше. Для дальнейшего строительства инклюзивного общества я также предложил расширить перечень квотируемых категорий в избирательных списках партий, включив в него лиц с особыми потребностями", – объявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что значительным шагом на пути демократизации нашего общества стало введение прямой выборности акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. В этом году в стране были избраны более 800 сельских акимов. В результате их состав обновился наполовину.

Вместе с тем глава государства выступил за совершенствование института выборности акимов.

Президент поддержал выдвинутое членами НСОД предложение закрепить норму, позволяющую гражданам со средним специальным образованием выдвигаться на должность акимов сел. Такое нововведение усилит конкурентность выборов на местном уровне. Касым-Жомарт Токаев также считает возможным увеличение периода агитационной кампании и применение дифференцированного подхода при финансировании избирательных кампаний. Администрации президента поручено детально изучить эти инициативы.

Президент считает одним из приоритетов обеспечение безопасности в школах, колледжах и университетах.

"Сейчас учебные заведения заключают контракт с охранным агентством на год. Как правило, это делают в начале года, то есть в середине учебного года. Такие контракты лучше заключать на более длительный срок, например, на три года. Для этого необходимо внести поправки в законодательство", – полагает глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на сохраняющейся проблеме нехватки мест в школах. Глава государства акцентировал внимание, что в своем недавнем Послании поручил построить 1 000 школ до конца 2025 года.

"При возведении жилых кварталов наряду с жильем обязательно должны строиться школы и детские сады. Поручаю правительству строго контролировать соблюдение этого требования", – сказал президент.

Глава государства затронул и вопрос выделения образовательных грантов.

"Финансирование должно предоставляться непосредственно получателю гранта, то есть сам студент должен оплачивать обучение. А это значит, что деньги должны поступать на специальный счет студента, который можно будет использовать только для оплаты обучения. Такой подход повысит конкуренцию в высшем и послевузовском образовании. Это также обеспечиет прозрачность государственного заказа, позволит повысить качество обучения и ответственность студентов. Правительству следует внимательно рассмотреть варианты реализации данного решения", – сказал глава государства.

Президент сообщил, что сегодня в стране продолжает ощущаться дефицит медицинских кадров.

В сфере здравоохранения не хватает почти 4 тысяч работников. В областных центрах, а особенно в районах и селах наблюдается недостаток квалифицированных врачей. В этой связи Касым-Жомарт Токаев призвал местных акимов активно заняться решением данного вопроса.

Глава государства подробно остановился на перспективах внедрения цифровых технологий.

Он отметил, что на сегодняшний день отсутствует связь между информационными базами, в результате чего все еще возникает необходимость предоставления бумажных документов.

"Простой вопрос усложняется самими государственными органами. В базу "Электронного правительства" необходимо включить информационные системы акиматов, министерства образования и науки. Тогда мы упростим работу центров обслуживания населения и сэкономим время граждан", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выдвинул ряд предложений по совершенствованию залоговой политики банков и регулированию оценочной деятельности.

В сентябре в Алматы во время принудительного выселения произошло трагическое событие, которое потрясло наше общество. Президент заявил, что это преступление, которому нет никакого оправдания. По его убеждению, в правовом государстве все спорные вопросы должны решаться в строгом соответствии с законом.

"Вершить самосуд никому не позволено. Эта трагедия обнажила необходимость системного решения проблемы неисполнения заемщиками долговых обязательств, несовершенства и непрозрачности изъятия, реализации и неадекватной оценки банками заложенной недвижимости. Сегодня 540 тысяч наших сограждан имеют просроченную на более чем 90 дней задолженность общим объемом 354 миллиарда тенге. Необходимо принять взвешенные меры для поддержки заемщиков без ущерба финансовому сектору", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что при бюджетном планировании и расходовании государственных средств все принимаемые решения должны быть максимально эффективными. Глава государства полагает, что наряду с этим на эффективное бюджетное планирование и в целом государственную политику прямое влияние оказывает градация населения по различным критериям. Поэтому актуальным является вопрос разработки единой шкалы, определяющей возрастные рамки молодежи.

В выступлении также была отмечена необходимость дальнейшего укрепления системы защиты прав человека.

Он напомнил, что в июне текущего года подписал Указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", нацеленный на комплексную модернизацию правозащитной сферы.

"Ранее по моей инициативе наша страна присоединилась ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни. В недавнем Послании я поручил гармонизировать нормы Уголовного кодекса с его положениями и принять закон", – сказал глава государства.

В качестве одного из приоритетов государственной политики президент обозначил поддержку материнства и детства.

Он отметил, что зачастую женщины, уходящие в декретный отпуск, теряют профессиональные навыки и компетенции. Кроме того, особенно сложно приходится одиноким родителям, которым проблематично организовать должный присмотр за своими детьми. Поэтому для них необходимо создавать особые условия труда.

На сегодняшний день по поручению главы государства проводится работа по оптимизации всего уголовного законодательства. В частности, будут всесторонне исследованы проблемы противодействия преступлениям против личности, в том числе в семейно-бытовой сфере.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что преобразования в нашей стране должны способствовать укреплению демократических принципов, повышению благосостояния граждан и реализации концепции "Слышащего государства".

"Не зря в народе говорят: "Семь раз отмерь, один раз отрежь". Как правило, правильное решение всегда находится в результате всестороннего обсуждения. Но при этом недопустимы осуществляемые под предлогом демократии действия, которые наносят ущерб обществу. Это надо учитывать. Мы должны быть открыты для плюрализма и свободны от радикализма. Это главный принцип нашей политики", – заявил президент.

Глава государства затронул еще один важный вопрос. Он подчеркнул, что задача по формированию новой образа жизни нации всегда в фокусе его пристального внимания.

"Конечная цель наших реформ – улучшение качества нации. Только сплоченный народ может построить сильное государство. А для развития нашей нации каждый гражданин должен стремиться к собственному совершенствованию. Все усилия будут напрасными, если не изменится сознание людей. Действительно, модернизация начинается с воспитания. Поэтому нужно уделять особое внимание воспитанию детей. Молодежи следует прививать лучшие качества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Завершая свою речь, президент подчеркнул, что Независимость – это самая главная ценность для всех казахстанцев, ее необходимо защищать не громкими лозунгами, а мудростью, знаниями, согласием, единством, и это станет залогом успешной реализации наших реформ.

В ходе заседания также выступили члены НСОД Жемис Турмагамбетова, Кайсар Турсынкожа, Таттыгуль Талаева, Александр Данилов, Уайс Ерсайынулы.

Трансляцию выступления президента можно посмотреть здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942486-opublikovan-polnyy-tekst-vystupleniya-tokaeva-na-zasedanii-nsod/