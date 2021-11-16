Казахстанцы без высшего образования смогут избираться на должность акимов сел

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Для кандидатов в акимы сел могут снизить требования в Казахстане. Так, на заседании НСОД под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева предложено разрешить избираться на должность акимов сел тем гражданам, которые не имеют высшего образования, передает NUR.KZ.

"Члены Совета предложили закрепить норму, позволяющую гражданам со среднеспециальным образованием выдвигаться на должность акимов сел. Считаю, что такое нововведение усилит конкурентность выборов на местном уровне, особенно, учитывая, что в селах есть много компетентных, опытных, деятельных людей, пользующихся доверием народа, но при этом не проходящих через существующий образовательный ценз", - заявил президент.

Также он отметил необходимость увеличения периода агитационной кампании для кандидатов в акимы сел.

"Опыт показывает, что для кандидатов в акимы, особенно самовыдвиженцев, актуальным является увеличение периода агитационной кампании. Целесообразно рассмотреть возможность корректировки сроков и применять дифференцированный подход при финансировании", - сообщил Токаев.

Он объяснил, что в малонаселенных пунктах существующего финансирования на агитационную кампанию для кандидатов может быть достаточно, тогда как в иных районах, например, на юге, где села, как правило, включают большое количество населения, того же финансирования может быть недостаточно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942460-dlya-kandidatov-v-akimy-sel-mogut-snizit-trebovaniya-v-kazahstane/