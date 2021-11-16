Определить возраст молодежи в Казахстане поручил Токаев

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Президент РК Касым-Жомарт Токаев, во время заседания НСОД, заявил о необходимости разработки единой шкалы для определения возрастных рамок молодежи. По словам президента, это напрямую влияет на бюджетное планирование и государственную политику, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что градация населения по различным критериям напрямую влияет на бюджетное планирование и государственную политику. В частности, актуальным вопросом является разработка единой шкалы, определяющей возрастные рамки молодежи.

"Во многих странах верхняя возрастная планка молодежи повышается до 35 лет. Это происходит из-за увеличения среднего возраста вступления в брак и количества времени, которое человек тратит на получение образования и повышение квалификации. Наша страна не исключение, но при этом, у нас нет единого подхода.

В ряде социальных программ, а также при формировании партийного списка, к молодежи относятся лица не старше 29 лет. Однако при отборе в Президентский молодежный кадровый резерв и при участии в конкурсе на получение грантового финансирования молодых ученых, к молодежи относятся лица до 35 лет", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, необходимо всестороннее изучить международный опыт, соотнести его с казахстанскими реалиями и принять соответствующее решение.

Напомним, сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев провел заседание Нацсовета общественного доверия.

В ходе заседания президент затронул тему совершенствования залоговой политики банка. Также на мероприятии было предложено разрешить избираться на должность акимов сел гражданам без высшего образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942475-vozrastnye-ramki-molodezhi-budut-opredeleny-v-kazahstane/