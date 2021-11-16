Побои и нанесение вреда здоровью могут криминализировать в Казахстане

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О целесообразности криминализации таких административных правонарушений, как побои и нанесение вреда здоровью высказался на заседании НСОД президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ.

"В нашем обществе женщины нередко становятся жертвами семейно-бытового насилия. Мы обсуждали эту тему и приняли решения по улучшению ситуации. Были восстановлены спецподразделения по защите женщин и детей от насилия.

Преобразования в этом направлении нужно продолжить. Большое значение имеет эффективная профилактика семейно-бытового насилия, следует проводить системную социально-реабилитационную и воспитательную работу с дебоширами", - заявил президент.

По его словам, в целом требуется принять комплекс мер для снижения уровня насилия в обществе. Комплекс должен охватывать вопросы семейного воспитания, образования, культуры. Важно, чтобы ограничения для правонарушителей исполнялись на практике, подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что патрульные полицейские должны следить за соблюдением предписаний. Это позволит усилить контроль за лицами, совершившими семейно-бытовое насилие.

"Ранее побои и умышленное причинение вреда здоровью были выведены из категории уголовных преступлений. Это позволило в разы увеличить выявляемость с 700 фактов в год до 20 тысяч.

Для профилактического эффекта следует проработать ужесточение ответственности за данные административные правонарушения. Сейчас, согласно моего поручения, проводится работа по оптимизации уголовного законодательства.

Будут исследованы всесторонне проблемы противодействия преступлениям против личности в том числе в семейно-бытовой сфере. Нам нужно определиться с целесообразностью криминализации вышеуказанных деяний", - заключил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942465-poboi-i-nanesenie-vreda-zdorovyu-mogut-kriminalizirovat-v-kazahstane/