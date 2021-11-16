Токаев провел заседание Нацсовета общественного доверия

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в шестом заседании Национального совета общественного доверия (НСОД), передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание прошло в онлайн-формате с подключением участников из разных регионов.

Прямая трансляция мероприятия велась на странице AkordaPress в социальной сети Facebook, а также на YouTube канале Телерадиокомплекса президента.

На заседании обсудили ход реализации поручений президента, а также рассмотрели предложения членов НСОД по вопросам общественного, социально-экономического и регионального развития в стране.

Напомним, что предыдущее, пятое по счету заседание НСОД, состоялось 25 февраля текущего года в Нур-Султане. Глава государства также принял в нем участие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942223-tokaev-provodit-zasedanie-natssoveta-obschestvennogo-doveriya-onlayn/