Казахстанцы смогут сами продавать свое залоговое имущество вместо банка

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня на заседании Национального совета общественного доверия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул тему совершенствования залоговой политики банка – он заявил, что у казахстанцев должно появиться право самим продавать залоговое имущество вместо банка в случае, если из-за просрочек его решат забрать, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Токаева, сегодня 540 тысяч казахстанцев имеют просроченную на более чем 90 дней задолженность, общим объемом 354 млрд тенге.

Заемщику дадут 3 месяца на продажу залогового имущества

«В сентябре в Алматы во время принудительного выселения произошло трагическое событие, которое потрясло общество – это преступление не имеет никакого оправдания.

Мы живем в правовом государстве, все спорные вопросы должны решаться по закону. Вершить самосуд никому не позволено», - отметил Токаев.

Он добавил, что трагедия обнажила необходимость системного решения проблемы с залоговым имуществом.

«Требуется обеспечить гибкость залоговой политики банков второго уровня и усилить регулирование оценочной деятельности.

Заемщику должно быть представлено право самостоятельной реализации залогового имущества в течение 3 месяцев до применения мер принудительного взыскания и дополнительных 3-х месяцев в рамках исполнительного производства.

Нужно ограничить наложение взыскания на залоговое имущество, если размер просроченной задолженности составляет менее 15% от его оценочной стоимости, а период просрочки не превышает 6 месяцев», - заявил Токаев.

Остаток долга после продажи залогового имущества должен быть списан

«В случае, если реализованное имущество заемщика не покрывает сумму основного долга, его оставшаяся задолженность должна списываться, но только при условии, что у должника нет другого имущества, и его доход не превышает двукратный размер минимальный размер заработной платы.

Надо обеспечить прозрачность и справедливость аукционных торгов. Заложенное имущество, выставляемое на торги, не должно продаваться меньше 70% от оценочной стоимости. На такие торги нельзя допускать залогодержателей – то есть банки и их работников, аффилированных с ними», - отметил Токаев.

Он добавил, что нужно исключить единовременное участие в торгах должника и его близких родственников.

К оценщикам ужесточат требования

«Предстоит также ужесточить требование к оценщикам – их опыт работы должен составлять не менее 3-х лет, каждые три года они должны проходить курсы повышения квалификации.

Нужно внедрить отчетность оценщиков и создать реестр неблагонадежных оценщиков. Нужно ужесточить порядок приостановления и прекращения лицензии на оценочную деятельность – приостановление должно происходить на 3 года без права обжалования, а прекращение на 5 лет. При повторном нарушении лишать право на оценочную деятельность навсегда», - заявил Токаев.

Напомним, 20 сентября в микрорайоне Акбулак мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении. В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Открывшему стрельбу мужчине грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Его супруга объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем". В банке также прокомментировали ситуацию. Кроме того, суд разъяснил ситуацию с выселением семьи мужчины, объяснив вынесенные судом заочные решения и обжалование торгов.

В начале октября семье алматинского стрелка суд дал отсрочку на выселение из дома. Супруга находящегося под следствием Д. и его дети смогут прожить в доме до середины весны.

Сегодня стало известно, что алматинскому стрелку продлили срок ареста до середины декабря

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942468-kazahstantsy-smogut-sami-prodavat-svoe-zalogovoe-imuschestvo-vmesto-banka/