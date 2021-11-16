Одиноким родителям могут дать право работать всегда удаленно в Казахстане

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Создать особые условия труда для одиноких родителей предложил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе заседания глава государства отметил, что одним из приоритетов государственной политики является поддержка материнства и детства.

При этом он отметил, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, вынуждены совмещать работу и обязанности по уходу за ребенком. Если же женщина берет декретный отпуск, по мнению Токаева, она теряет профессиональные навыки и компетенции. Как результат, женщины становятся менее конкурентоспособными на рынке труда.

"Сложнее всего приходится одиноким родителям, которым проблематично организовать должный присмотр за своими детьми. Для них необходимо создавать особые условия труда. Следует на законодательном уровне предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы и сокращенный режим занятости", - отметил президент.

В пример глава государства привел крупные зарубежные компании, которые открывают в своих офисах детские комнаты.

"Подобная практика должна стать нормой и у нас. Для этого нужно внедрять эффективные механизмы регулирования режима труда, учитывающие интересы данной категории работников. При этом, важно обеспечить бесперебойность трудовых процессов и соответствующую производительность", - подчеркнул Токаев.

Ранее в ходе того же заседания президент затронул тему совершенствования залоговой политики банка. Также на мероприятии было предложено разрешить избираться на должность акимов сел гражданам без высшего образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942473-odinokim-roditelyam-mogut-dat-pravo-rabotat-vsegda-udalenno-v-kazahstane/