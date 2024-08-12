Антикор обнародовал видео с принадлежавшим Сатыбалдыулы имуществом

Какое именно имущество изъято в пользу государства у Кайрата Сатыбалдыулы и стоимость каждого из объектов показали в Антикоррупционной службе, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Среди перечисленных изъятых у Сатыбалдыулы объектов большое количество различных бизнес-центров, развлекательных центров, а также частные дома и коттеджи в Астане, Алматы и Акмолинской области.

Антикор в Telegram-канале опубликовал видео со списком изъятых объектов недвижимости, среди которых:

Торговый центр "Kaisar Plaza" в Алматы (33,5 млрд тенге);

бизнес-центр "Kaisar Towers" (7,9 млрд тенге);

гостиница "DoubleTree by Hilton" (6,49 млрд тенге);

бизнес-центр "АрСат" в Алматы (8,9 млрд тенге);

бизнес-центр "Maisat" (5,2 млрд тенге);

торговый дом "Мегатау" (8,9 млрд тенге);

рынок "Байсат" в Алматы (15,9 млрд тенге);.

БЦ "Оптимум" в Астане (3,2 млрд тенге).

Изъятые у Сатылбалдыулы объекты. Кадр из видео: t.me/antikornews

Изъятые у Сатылбалдыулы объекты. Кадр из видео: t.me/antikornews

Изъятые у Сатылбалдыулы объекты. Кадр из видео: t.me/antikornews

Среди изъятого также частные дома и коттеджи в Алматы (на 31,3 млрд тенге), дома и коттеджи в Астане (на 3,34 млрд тенге), а также резиденция "Арнасай" в Акмолинской области стоимостью 4,2 млрд тенге.

Изъятые у Сатылбалдыулы объекты. Кадр из видео: t.me/antikornews

Изъятые у Сатылбалдыулы объекты. Кадр из видео: t.me/antikornews

Изъятые у Сатылбалдыулы объекты. Кадр из видео: t.me/antikornews

Изъятые у Сатылбалдыулы объекты. Кадр из видео: t.me/antikornews

В Антикоре также показали, какие дорогостоящие автомобили изъяты у Сатыбалдыулы.

Изъятые у Сатылбалдыулы автомобили. Кадр из видео: t.me/antikornews

Изъятые у Сатылбалдыулы автомобили. Кадр из видео: t.me/antikornews

Изъятые у Сатылбалдыулы автомобили. Кадр из видео: t.me/antikornews

Сегодня стало известно, какое имущество вернул Кайрат Сатыбалдыулы государству. В Антикоррупционном ведомстве рассказали, какие активы и имущество Кайрата Сатыбалдыулы были возвращены Казахстану с 2022 года. Сообщается, что государству возвращено свыше 732,8 млрд тенге, или 1,6 млрд долларов США.