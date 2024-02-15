Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Отменить лимиты при продаже дизтоплива хотят в Казахстане

Опубликовано:

Человек заправляет автомобиль дизельным топливом
Дизельное топливо. Иллюстративное фото: Harry Langer/DeFodi Images/Getty Images

На текущий момент при заправке автомобилей дизельным топливом сверх лимитов в Казахстане предельная стоимость дизеля может вырасти в два раза. Эту норму хотят отменить. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане регулируются цены на бензин марок АИ-92 и АИ-93, а также на летнее и межсезонное дизельное топливо. Но на текущий момент для дизеля действуют лимиты на продажу по сниженной стоимости.

Так, при предъявлении казахстанского водительского удостоверения можно приобрести 100 литров дизеля в сутки по предельной цене до 295 тенге за литр. Для водителей автобусов, грузовиков и спецтранспорта, зарегистрированных в Казахстане, лимит составляет 300 литров в сутки.

Если эти лимиты превысить, то предельная цена на летнее и межсезонное дизельное топливо может вырасти до 450 тенге за литр. В то же время для иностранцев не действуют лимиты – им в любом случае приходится платить по повышенной предельной стоимости.

Однако сейчас рассматривается возможность отменить эту норму. Министерство энергетики РК подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа в котором предложила убрать все лимиты и ограничения, то есть для всех установить предельную цену на летнее и межсезонное дизельное топливо, равную 295 тенге за литр.

Как объясняют авторы проекта, на сегодняшний день существуют факты затоварки дизельного топлива на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нефтебазах страны. Другими словами, на складах наблюдается избыток дизеля, поэтому необходимо урегулировать эту проблему.

Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 28 февраля 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2061063-otmenit-limity-pri-prodazhe-diztopliva-hotyat-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.