Отменить лимиты при продаже дизтоплива хотят в Казахстане

На текущий момент при заправке автомобилей дизельным топливом сверх лимитов в Казахстане предельная стоимость дизеля может вырасти в два раза. Эту норму хотят отменить. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане регулируются цены на бензин марок АИ-92 и АИ-93, а также на летнее и межсезонное дизельное топливо. Но на текущий момент для дизеля действуют лимиты на продажу по сниженной стоимости.

Так, при предъявлении казахстанского водительского удостоверения можно приобрести 100 литров дизеля в сутки по предельной цене до 295 тенге за литр. Для водителей автобусов, грузовиков и спецтранспорта, зарегистрированных в Казахстане, лимит составляет 300 литров в сутки.

Если эти лимиты превысить, то предельная цена на летнее и межсезонное дизельное топливо может вырасти до 450 тенге за литр. В то же время для иностранцев не действуют лимиты – им в любом случае приходится платить по повышенной предельной стоимости.

Однако сейчас рассматривается возможность отменить эту норму. Министерство энергетики РК подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа в котором предложила убрать все лимиты и ограничения, то есть для всех установить предельную цену на летнее и межсезонное дизельное топливо, равную 295 тенге за литр.

Как объясняют авторы проекта, на сегодняшний день существуют факты затоварки дизельного топлива на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нефтебазах страны. Другими словами, на складах наблюдается избыток дизеля, поэтому необходимо урегулировать эту проблему.

Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 28 февраля 2024 года.