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В правительстве заявили о снижении цен на социальные продукты в Казахстане

Опубликовано:

Продукты, товары и тележка из магазина
Магазин. Иллюстративное фото: Craig Hastings/Getty Images

Цены на социально значимые продукты питания снижаются четвертую неделю подряд в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра страны, ситуацию с ценами на социально значимые продукты питания обсудили на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.

В стране, согласно опубликованной информации, тенденция снижения цен на группу из 10 товаров продолжается: гречневая крупа – 0,9%, подсолнечное масло – 0,5%, капуста – 0,4%, говядина, соль и сахар – 0,3%, рис – 0,2%, рожки, творог и мука – 0,1%.

По данным первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, цены на продукты снизились в 8 областях, из которых наиболее значительно – в Ұлытау (0,8%), Актюбинской (0,6%) и Атырауской (0,5%).

В целом за неделю снижение среднего индекса цен на социальные продукты питания составило 0,1%. Такой показатель, как было отмечено вице-министром, фиксируется четвертую неделю подряд.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в ходе совещания озвучил ход контрактации раннего урожая в регионах. Отмечается, что три мегаполиса – Астана, Алматы, Шымкент – уже начали заключать прямые контракты с сельхозпроизводителями из семи регионов страны для поставок овощей по стабильным ценам в межсезонье.

"Астана уже заключила форвардные контракты на 15 тыс. тонн овощей: картофеля, лука, капусты, моркови. Шымкент – на 7,5 тыс. тонн, Алматы – на 16 тыс. тонн. Поставки планируются на июнь-июль, сентябрь-апрель. Также будут заключаться дополнительные форвардные договоры на поставку осеннего урожая", — проинформировал вице-министр.

Регионам рекомендовано соблюдать сроки и условия финансирования по реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продтовары, в том числе требование по направлению 70% финансирования сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим предприятиям.

Добавим, что согласно постановлению “Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров”, в него входят продукты только определенных сортов, видов и форм реализации:

  • Мука: социально значимой считается только мука первого сорта.
  • Хлеб: социально значимым считается только формовой пшеничный хлеб из муки первого сорта. В народе такой называют "кирпичом".
  • Рожки: этот продукт многие казахстанцы уже привыкли покупать в фасованном виде, но социально значимыми считаются именно весовые рожки.
  • Гречневая крупа: такая же ситуация с гречневой крупой. Она входит в перечень СЗПТ, только если продается на вес.
  • Рис: к социально значимым продуктам питания относится только весовой шлифованный круглозерный рис.
  • Соль: в перечень СЗПТ входит поваренная пищевая соль, продаваемая в фасованном виде и на вес, кроме сорта "Экстра". Такое название имеет очень мелкая белая соль без примесей.
  • Сахар: к социально значимым относится только белый сахарный песок в фасованном или весовом виде.
  • Картофель: для данного овоща никаких оговорок в законе нет.
  • Морковь: в список СЗПТ входит только столовая морковь.
  • Лук: здесь также все просто – социально значимым является только репчатый лук.
  • Капуста: к СЗПТ относится только белокочанная капуста.
  • Растительное масло: социально значимыми являются разные виды подсолнечного масла. Форма выпуска и реализации при этом не важна.
  • Говядина: данный вид мяса также входит в перечень СЗПТ, но только в виде лопаточно-грудной части с костями.
  • Мясо кур: социально значимым продовольственным товаром являются бедренная и берцовая кости курицы с прилегающей к ним мякотью. Проще говоря, это окорочка или куриные бедра и голени по отдельности.
  • Яйца: социально-значимыми считаются только яйца первой категории.
  • Молоко: к СЗПТ относится только пастеризованное молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке, то есть из плотного полиэтилена.
  • Кефир: такая же ситуация с этим продуктом – кефир жирностью 2,5% входит в список социально значимых товаров, только если реализуется в мягком пакете.
  • Творог: данный кисломолочный продукт также является социально значимым, но в случае если его жирность составляет 5-9%.
  • Сливочное масло: в список СЗПТ входит несоленое сливочное масло жирностью не менее 72,5%, в составе которого нет наполнителей и растительных жиров.

Напомним, ранее сообщалось, какие продукты в Казахстане подорожали за год сильнее всего. В частности, сильно выросли цены на яйца, капусту и рис.

Также мы рассказывали, сколько продуктов питания можно купить на среднюю зарплату в Казахстане. К слову, несмотря на тот факт, что реальные зарплаты в Казахстане растут медленнее, чем в любой другой стране экономического союза, по темпам роста цен на товары и услуги страна постоянно находится на первом месте.

В апреле в Министерстве торговли рассказали о выявленных случаях завышения цен на продукты в регионах Казахстана, пострадавших от паводков. Сообщалось, что за манипуляцию ценами на СЗПТ в период паводков в 10 регионах страны вынесено 46 административных постановлений, из них наложено 6 штрафов и выдано 40 предупреждений.

Также ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов сегодня в кулуарах парламента рассказал, не приведет ли укрепление доллара к росту цен на продукты питания в Казахстане.

В июне стало известно, что стоимость социально важных продуктов питания сейчас примерно на 0,8% ниже чем год назад. Сильно снизились цены на лук и капусту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2123103-v-pravitelstve-zayavili-o-snizhenii-cen-na-socialnye-produkty-v-kazahstane/

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