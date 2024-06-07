Какие продукты в Казахстане стоят дешевле, чем год назад

Стоимость социально важных продуктов питания сейчас примерно на 0,8% ниже чем год назад. Сильно снизились цены на лук и капусту. Что еще подешевело, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам мая впервые за несколько лет было зафиксировано снижение цен на продукты питания, правда, лишь на 0,2% за месяц. Не последнюю роль в этом снижении сыграли некоторые социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, социально важные продукты в период с 28 мая по 4 июня подешевели на 0,1%. В годовом разрезе снижение более значительное – 0,8%.

Сильнее всего за неделю цены упали на белокочанную капусту – сразу на 9,7%. В среднем по стране килограмм стоит около 116 тенге. На этом фоне заметно подорожал картофель – на 4,4% за неделю, до 174 тенге. Остальные продукты питания показали незначительное снижение или повышение в пределах 0,1-0,2%.

Примечательно, что если анализировать цены за год, то окажется, что сильнее всего подешевел репчатый лук – сразу на 41,6%. Следом идут гречневая крупа – минус 37,1%, подсолнечное масло – минус 23%, и белокочанная капуста – минус 20%.

Средняя цена этих товаров на 4 июня установилась следующей:

репчатый лук – 116 тенге;

гречневая крупа – 238 тенге;

подсолнечное масло – 632 тенге;

белокочанная капуста – 116 тенге.

Намного дороже, чем год назад, в Казахстане сейчас стоит рис – на 14,9%: за килограмм в среднем придется заплатить 490 тенге.

Также заметно подорожали куриные окорочка – на 10,1%, до 1 341 тенге за килограмм, морковь – на 11,6%, до 195 тенге, а также яйца первой категории – на 7,9%, до 504 тенге за десяток.

Изменение цен на социально значимые продукты питания. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что несмотря на продуктовую дефляцию, которая была зафиксирована в мае, в стране все равно вырос прожиточный минимум – на 0,6% за месяц. Это может говорить о том, что продукты, товары и услуги, необходимые для жизни человека, все равно стали дороже.