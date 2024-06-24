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Льготный режим для самозанятых: как малый бизнес будет платить налоги в рамках нового Налогового кодекса

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Фрилансер
Фрилансер. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге СЦК сегодня рассказали о новых налоговых режимах для малого бизнеса в Казахстане, которые предлагаются в проекте нового Налогового кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.

"Очень важный вопрос, интересующий малый бизнес - реформирование специальных налоговых режимов. Их количество будет оптимизировано. Предлагается только 3 режима", - заявил вице-министр нацэкономики Азамат Амрин.

Первый режим - это новый льготный режим для самозанятых с единым и минимальным платежом в 4%. Единый платеж будет включать ОПВ (обязательный пенсионный взнос), социальные отчисления и взносы на ОСМС.

Как отметили в МНЭ, платеж можно уплачивать самостоятельно через приложение, либо через платформу. Предельный доход - не более 1,25 млн тенге в месяц (340 МРП).

Второй режим - в нем предполагается объединить действующую норму упрощенной декларации с розничным налогом, преобразовав в режим для малого бизнеса. Предлагаемый размер дохода - не более 500 млн тенге в год, количество работников - без ограничений.

Таким образом, по словам вице-министра МНЭ, для 1,9 млн налогоплательщиков, кто применяет упрощенную декларацию, увеличится порог применения режима почти в 3 раза - это стимул не скрывать обороты и не дробить бизнес.

"Ставка налога - 2% (В2С) и 8% (В2В). Если это производство, то 2% независимо от вида операций. При обороте в 500 млн тенге можно применять новый режим и не платить НДС. Индивидуальные предприниматели будут освобождены от ведения бухучета", - заявил Азамат Амрин.

Третий режим - для крестьянских и фермерских хозяйств.

"Предлагается оставить текущий режим, как есть. Только вместо единого земельного налога будет уплачиваться ИПН. Для данного режима дополнительно предлагается ввести земельный налог по неэффективно используемым землям в 40-кратном размере от базовой ставки", - сообщил вице-министр.

Спикер добавил, что льготы для сельхозпроизводителей будут сохранены по каждому налогу по отдельности.

Ранее в Сети был опубликован проект нового Налогового кодекса РК.

Разработка нового Налогового кодекса в Казахстане

О создании нового Налогового кодекса заявил глава государства в своем послании народу в начале сентября 2022 года.

Позже сообщалось, что изменения в кодексе коснутся не только бизнеса, но и рядовых граждан - для них будут исключены и дифференцированы некоторые госпошлины, а также расширится список необлагаемых налогом доходов.

Кроме того, ожидается, что в новом кодексе появится налог на роскошь.

При этом в сентябре этого года вице-министр экономики Азамат Амрин заявил об обсуждении вопроса увеличения НДС с 12 до 16%.

Также отметим, что новый Налоговый кодекс стал одной из основных тем выступления Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании правительства в Астане в феврале.

Позже министр нацэкономики Нурлан Байбазаров комментировал слова президента и отмечал, что подходы к разработке проекта будут пересмотрены в соответствии с поручениями главы государства.

Ранее президент также упоминал новый Налоговый кодекс, высказывая мнение о том, что может "разогнать" экономику Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2122902-lgotnyy-rezhim-dlya-samozanyatyh-kak-malyy-biznes-budet-platit-nalogi-v-ramkah-novogo-nalogovogo-kodeksa/

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