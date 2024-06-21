Налог на роскошь и отмена ряда госпошлин: опубликован проект нового Налогового кодекса

Новый Налоговый кодекс разрабатывают в Казахстане. Министерство национальной экономики опубликовало проект документа, передает NUR.KZ со ссылкой на "Открытые НПА".

На портале "Открытые НПА" Министерством нацэкономики сегодня, 21 июня, был опубликован проект нового Налогового кодекса Казахстана. Публичное его обсуждение продлится до 5 июля.

"Настоящий кодекс устанавливает основополагающие принципы налогообложения, регулирует властные отношения по установлению, введению, изменению, отмене, порядку исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также отношения между налогоплательщиком и государством, связанные с исполнением налогового обязательства", - говорится в статье 1 кодекса.

Ознакомиться с проектом документа и принять участие в обсуждении можно, пройдя по этой ссылке.

Ранее в Комитете госдоходов говорили, что новый Налоговый кодекс не будут внедрять в этом году.

Разработка нового Налогового кодекса в Казахстане

О создании нового Налогового кодекса заявил глава государства в своем послании народу в начале сентября 2022 года.

Позже сообщалось, что изменения в кодексе коснутся не только бизнеса, но и рядовых граждан - для них будут исключены и дифференцированы некоторые госпошлины, а также расширится список необлагаемых налогом доходов.

Кроме того, ожидается, что в новом кодексе появится налог на роскошь.

При этом в сентябре этого года вице-министр экономики Азамат Амрин заявил об обсуждении вопроса увеличения НДС с 12 до 16%.

Также отметим, что новый Налоговый кодекс стал одной из основных тем выступления Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании правительства в Астане в феврале.

Позже министр нацэкономики Нурлан Байбазаров комментировал слова президента и отмечал, что подходы к разработке проекта будут пересмотрены в соответствии с поручениями главы государства.

Ранее президент также упоминал новый Налоговый кодекс, высказывая мнение о том, что может "разогнать" экономику Казахстана.