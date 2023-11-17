Новый тариф на поливную воду планируют ввести в 2024 году в Казахстане

Глава Министерства водных ресурсов и ирригации в СЦК рассказал, ожидает ли казахстанцев повышение тарифов на поливную воду в следующем году, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра Нуржана Нуржигитова, стоит ли казахстанцам ожидать повышения тарифов на воду.

"Мы занимаемся этим вопросом с самого создания министерства. На сегодня провели общественные слушания во всех регионах и можем сказать, что тариф будет повышен.

Это связано с тем, что мы должны экономно относиться к воде. Сверхнормативное использование воды будет оплачиваться по новому тарифу. Планируем внедрение с 1 января 2024 года", — заявил министр.

Позже министр уточнил, что тарифы касаются только той воды, которую используют фермеры.

"Жителей это не касается", — заверил Нуржигитов.

Напомним, в августе стало известно, что в Жамбылской области возникла нехватки поливной воды. Из-за этого под угрозой оказался урожай фермеров. В Минэкологии сообщили, что начали переговоры с Кыргызстаном по подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 кубометров/сек для поддержания работы Жамбылской ГРЭС, а также экологического попуска в русле реки Талас.

Казахстанские аграрии просили ввести режим ЧС в Жамбылской области. Отмечалось, что из-за нехватки воды они понесли колоссальные убытки.

Режим чрезвычайной ситуации в регионе был введен 22 августа. Вскоре стало известно, что фермеры региона потеряли 30% урожая, а ущерб от засухи может исчисляться миллиардами тенге.

В сентябре в правительстве заявили о выделении более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат пострадавшим от нехватки воды аграриям в Жамбылской области.

В октябре министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Нуржигитов высказался, насколько возможны в будущем войны из-за трансграничных рек.

Также на этой неделе стало известно, что Казахстан договорился с Кыргызстаном о подаче воды в Жамбылскую область.