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30 лет независимости Казахстана

Новый тариф на поливную воду планируют ввести в 2024 году в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина держит в руках шланг с водой
Поливная вода. Иллюстративное фото: pxhere.com

Глава Министерства водных ресурсов и ирригации в СЦК рассказал, ожидает ли казахстанцев повышение тарифов на поливную воду в следующем году, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра Нуржана Нуржигитова, стоит ли казахстанцам ожидать повышения тарифов на воду.

"Мы занимаемся этим вопросом с самого создания министерства. На сегодня провели общественные слушания во всех регионах и можем сказать, что тариф будет повышен.

Это связано с тем, что мы должны экономно относиться к воде. Сверхнормативное использование воды будет оплачиваться по новому тарифу. Планируем внедрение с 1 января 2024 года", заявил министр.

Позже министр уточнил, что тарифы касаются только той воды, которую используют фермеры.

"Жителей это не касается", заверил Нуржигитов.

Напомним, в августе стало известно, что в Жамбылской области возникла нехватки поливной воды. Из-за этого под угрозой оказался урожай фермеров. В Минэкологии сообщили, что начали переговоры с Кыргызстаном по подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 кубометров/сек для поддержания работы Жамбылской ГРЭС, а также экологического попуска в русле реки Талас.

Казахстанские аграрии просили ввести режим ЧС в Жамбылской области. Отмечалось, что из-за нехватки воды они понесли колоссальные убытки.

Режим чрезвычайной ситуации в регионе был введен 22 августа. Вскоре стало известно, что фермеры региона потеряли 30% урожая, а ущерб от засухи может исчисляться миллиардами тенге.

В сентябре в правительстве заявили о выделении более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат пострадавшим от нехватки воды аграриям в Жамбылской области.

В октябре министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Нуржигитов высказался, насколько возможны в будущем войны из-за трансграничных рек.

Также на этой неделе стало известно, что Казахстан договорился с Кыргызстаном о подаче воды в Жамбылскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046313-novyy-tarif-na-vodu-planiruyut-vvesti-v-2024-godu-v-kazahstane/

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