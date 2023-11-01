"Должна быть примерно 200-210 тысяч тенге": депутат предложил повысить размер МЗП в Казахстане

Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов сегодня предложил повысить размер минимальной заработной платы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Рахимжанов высказал позицию парламентской фракции ОСДП по трехлетнему бюджету.

"Фракция не согласна с уровнем минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 2024 год, которые составляют 70 и 43 тысячи тенге соответственно", – сказал депутат.

По его словам, они ежемесячно проводят мониторинг цен на социально значимые продукты питания.

"По нашим расчетам, средний казахстанец тратит на еду до 55% всех своих доходов. Минимальная заработная плата в Казахстане должна быть примерно 200-210 тысяч тенге", – резюмировал мажилисмен.

Напомним, в середине сентября депутат мажилиса Ринат Заитов предложил поднять МЗП до 300 тысяч тенге после того, как глава государства поручил поднять этот показатель до 85 тысяч тенге с 2024 года.

Предложение депутата прокомментировала зампремьер-министра Тамара Дуйсенова.

В тот же день вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев объяснил свое высказывание о том, что в Казахстане можно прожить на 85 тыс. тенге. Между тем после его слов казахстанцы запустили петицию с требованием снизить зарплаты чиновникам до этой суммы.

Позже министр труда и соцзащиты рассказала, возможно ли в Казахстане сделать МЗП в 300 тысяч тенге, как это предложил депутат мажилиса.

Как сообщают аналитики, среднемесячная номинальная заработная плата в тенге выросла в 3,4 раза за 10 лет. В долларовом эквиваленте тоже есть рост, но ситуация оказалось другой.

Между тем глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова рассказала, почему в Казахстане выдают зарплаты "в конвертах".